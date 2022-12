Colin Dumoulin (KSV Rumbeke): “We hebben heel dringend punten nodig”

Door het nieuw verlies (2-1) bij leider KFC Voorde-Appelterre A zakt KSV Rumbeke alsmaar dieper weg in de stand. De ploeg van coach Geert Broeckaert staat maar 13de meer en zal na Nieuwjaar moeten bikkelen om zich te redden. Zaterdag start alvast de terugronde met de komst van KFC Vigor Wuitens Hamme A naar het Sportpark. Ook Colin Dumoulin ziet zijn uurwerk stilaan op 5 voor 12 staan.

“Het klinkt misschien cliché, maar zelfs tegen de nieuwe leider hebben we geen onaardige wedstrijd gespeeld en zat er zelfs meer in dan het verlies”, vertelt ons de 23-jarige Colin Dumoulin.

Ongelukkige owngoal

“Pas in de slotminuut verloren we met een ongelukkige owngoal twee kostbare punten. Concurrent Wervik wist wel te verrassen en komt al op gelijke hoogte. De komende weken moeten we nog zoveel mogelijk punten proberen te halen.”

Dus ook zaterdag tegen Hamme. “In de heenwedstrijd hebben we ook maar met 2-1 verloren. Ik herinner me nog dat het een heel zwakke eerste helft was. Na de pauze was het veel beter, maar een verlies kon niet vermeden worden. Nu moeten we zeker beter doen, ook al staan zij op de vierde plaats.”

Gesprekken volgend seizoen

Bij Rumbeke start voorzitter Stefaan Bouckaert wellicht pas na Nieuwjaar met de gesprekken naar volgend seizoen toe.

“Natuurlijk zou ik heel graag bij Rumbeke doorgaan in derde amateurklasse, maar voorlopig is dat nog geen zekerheid. Vandaar dat ik hoop dat we snel enkele overwinningen na elkaar boeken zodat onze sportieve toekomst er toch beter uitziet dan nu het geval”, besluit de schrijnwerker. (SBR)