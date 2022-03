Coach Fanny Schamp van SV Anzegem blijft strijdvaardig: “Ik zie dat de kopjes nog niet naar beneden gaan”

SV Anzegem houdt nog net het hoofd boven water, maar moet week na week strijden om de broodnodige punten bij elkaar te sprokkelen.

“Het klopt dat je met een puntje niet veel opschiet”, legt trainer Fanny Schamp uit. “Temeer omdat de ploegen die rond ons gepositioneerd staan ook wel links of rechts een puntje sprokkelen. Het zou heel veel deugd doen mochten we een driepunter binnenhalen. Dan zouden we een mooie stap voorwaarts kunnen zetten. Ik zie dat we met zes ploegen onderaan geklasseerd staan met maar vier punten verschil. Dan hoor je mij niet zeggen dat slechts één punt halen niet goed is. Elk puntje is belangrijk. Maar we zouden toch wat meer adem hebben, mochten we vijf ploegen achter ons kunnen laten en ons opwerken naar die geruststellende 11e plaats.”

“Het positieve van het verhaal is dat de kopjes nog niet naar beneden gaan”, gaat Schamp verder. “Zowel tegen Rhodienne als tegen Sint-Niklaas haalden we een achterstand op. We tonen nog altijd de vechtersmentaliteit en er zit nog drive genoeg in om een resultaat te spelen. Na nieuwjaar zijn we toch wat gegroeid. De resultaten die we behaalden in de terugronde zijn beter dan in de heenronde. Ik denk bijvoorbeeld aan Hamme en Lochristi. In de heenwedstrijd twee keer verlies, maar nu winst en een gelijkspel. Dat stemt mij hoopvol. Het is nog verre van perfect, en niet het ultieme scenario dat we voor ogen hebben, maar er zit progressie in. Ik ben ook heel tevreden dat onze doelman Jonas Uytterhaeghen weer speelklaar raakte. Hij deed het voortreffelijk vorige speeldag. Het wordt belangrijk zaterdag. We mikken zeker op de drie punten.

Zaterdag 12 maart om 19.30u.: SV Anzegem A – Jong Lede