Christophe Descamps (40) hangt voetbalschoenen aan de haak: “Het was een geslaagde carrière”

Op de vooravond van zijn 41ste verjaardag stond Christophe Descamps onlangs nog tussen de palen bij derde afdelingclub SV Anzegem. Wie doet het hem na? De doelman mocht zes titels en enkele promoties vieren. Ondertussen heeft hij zijn handschoenen opgeborgen. Deze keer voorgoed.

Christophe Descamps, vorig seizoen nog bij Heestert, had na de coronaperiode een punt gezet achter zijn loopbaan als doelman. De Gullegemnaar werd bij Wevelgem ingelijfd als keeperstrainer. Tot SV Anzegem, spelend in derde afdeling, plots zijn eerste doelman Jonas Uytterhaegen zag uitvallen en Descamps gevraagd werd om te depanneren. En Christophe ging maar al te graag op hun vraag in. “Niet alleen Anzegem had mij gevraagd. Ook enkele andere clubs hadden me graag ingelijfd. Omdat ik met de Anzegemse T1 Fanny Schamp nog samen gespeeld had bij Gullegem, hapte ik toe”, begint Christophe Descamps aan zijn voetbalverhaal. Christophe Descamps verdedigde gedurende zes wedstrijden het doel van Anzegem. “Het gebeurde in samenspraak met Wevelgem”, voegt de bijna 41-jarige ex-doelman eraan toe. “Eenmaal Jonas Uytterhaegen weer fit was, heb ik plaats geruimd. Op Hamme, waar we 0-1 wonnen had ik nog een ruim aandeel in de overwinning. Hopelijk heb ik mijn steentje kunnen bijdragen tot het behoud. Beter dan een jaar voordien, toen de competitie na enkele wedstrijden werd stopgezet wegens corona, kon ik nu in mooiere omstandigheden een punt zetten achter mijn carrière. Tot de volgende club zich meldt? Nee, echt waar, het is mooi geweest. Ik kan terugblikken op een geslaagde carrière, versierd met zes titels.”

Vanuit vierde provinciale gingen we met FC Gullegem in één ruk naar eerste

“Op zaterdag 26 februari, na het 2-2 gelijkspel tegen het Brusselse Rhodienne-De Hoek, eindigde de keepercarrière van Christophe Descamps. De Gullegemnaar pakte zijn eerste ballen bij het toenmalige SK Gullegem, mocht op jonge leeftijd zijn kunsten vertonen in de eerste ploeg. Daarna ging het richting Torhout, Kuurne, fusieploeg SK Wevelgem City, Club Roeselare, Oostrozebeke, FC Gullegem, Wervik en uiteindelijk drie seizoenen Sparta Heestert. “Mijn mooiste herinneringen? Ongetwijfeld de vijf seizoenen bij het nieuwe FC Gullegem. Vanuit vierde provinciale gingen we in één ruk naar eerste. Iedere week was het op en rond de Gullegemse Poezelhoek feesten geblazen. Een fantastische periode. Ook mijn vijf seizoenen Wervik waren een schot in de roos. We hadden een fantastische bende en forceerden de promotie naar nationaal voetbal.”

Ondertussen staat Christophe Descamps als keeperstrainer weer helemaal ten dienste van SV Wevelgem City. “De titel zit er aan te komen”, kijkt hij er naar uit. “Straks kan het zoveelste feestje beginnen. Of ik me goed voel in mijn vel als keeperstrainer? Natuurlijk, anders zou ik er niet aan beginnen. De mooiste periode is uiteraard als je zelf mag spelen. Maar aan alles komt een eind. Trouwens, ik heb ballen gestopt tot mijn 41 ste. Ik heb dus geen reden tot klagen.“ (AV)