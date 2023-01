Baptiste Schmisser (SK Roeselare-Daisel A) wil er graag nog jaartje bijdoen

Op het veld van van Wolvertem Merchtem (1-3) nam SK Roeselare-Daisel A een serieuze optie op het behoud. Zaterdag komt Aalter op bezoek. Baptiste Schmisser blikt terug en vooruit.

“We kenden nochtans geen goede start”, zegt Baptiste Schmisser (36). “Een licht toegekende strafschop zorgde er bovendien voor dat we al na acht minuten tegen een achterstand aankeken. Een beslissing met nare gevolgen, maar los daarvan haalden we in de eerste helft ook nooit het niveau van de weken daarvoor. Daarna ging het beter, en met meer beweging rond de bal kreeg de thuisploeg het moeilijk om alles te blijven belopen. Dat zorgde ervoor dat we de situatie in de tweede helft uiteindelijk zonder al te grote problemen konden keren.”

Voldoende kwaliteit

“We springen door deze uitzege over Wolvertem in het klassement. De weg is nog lang, maar met het voetbal dat we de laatste weken brengen, begint het er nu toch naar uit te zien dat we genoeg kwaliteit hebben om uit de gevarenzone te blijven. Zeker met de twee jongens (Van de Velde en Kimvwidi, red.) die we er in de winterstop bijkregen. Nu moeten we thuis tegen Aalter bevestigen, want ondanks de zes op zes zijn we er zeker nog niet.”

“Wat brengt de toekomst? Geen idee. Ik ben niet meer van de jongste, maar zolang mijn lichaam het toelaat, wil ik er nog minstens een jaartje bijdoen. Ik heb nog met niemand gesproken. Met niemand van hier en niemand van een andere club. Maar ik ben hier graag. We zullen wel zien.”

Dicht bij terugkeer

Janis Coppin (34), bij Westhoek in de eerste ronde goed voor negen goals, is de tweede nieuwkomer. Tibo Van de Velde verlengde zijn overeenkomst voor twee seizoenen. Maxime Vandelannoitte verkast naar Wervik. De langdurig geblesseerden Jelle Vanhulle en Jonas Hillebrandt speelden vrijdag met de beloften en staan dicht bij een terugkeer. Aron Defevere was er in Wolvertem niet bij. Hij kreeg tegen Rumbeke een duw tegen de ribben en volgde de wedstrijd vanop de tribune. (SBE)

Zaterdag 28 januari om 19 uur: SK Roeselare-Daisel A E. Aalter.