Aron Defevere (SK Roeselare) tegen broer Ewoud

Het is zondag derbytijd op Schiervelde. Dan staan met SK Roeselare en Eendracht Wervik de ploegen van de broers Aron en Ewoud Defevere voor het eerst in deze campagne tegenover elkaar.

“Het is de derde keer in iets meer dan een jaar dat we tegen elkaar spelen”, lacht Aron Defevere (28). “In de tien jaar dat we in een eerste ploeg spelen, was dat nochtans nog nooit eerder gebeurd. We speelden wel drie jaar samen: één seizoen bij Gullegem, en twee bij Oostnieuwkerke. Maar een heel seizoen samen op het veld, of twee keer per jaar tegenover elkaar, je kan dat eigenlijk niet vergelijken.”

Wedstrijd leeft

“Vorig jaar wonnen we elk één keer. Wij in Wervik, en zij in Roeselare. Het nieuwe is er intussen een beetje af. Ik wil altijd winnen en of dat nu tegen de ploeg van mijn broer is of tegen een andere ploeg, dat maakt op zich geen verschil. Maar het leeft wel. Als wij winnen, dan zal Ewoud het mogen horen, en vice versa (grinnikt). We verwachten zondag bovendien heel veel collega’s en vrienden, en dat maakt het toch een beetje anders dan anders.”

“Hoe goed ik Wervik verwacht? Ze hebben twee punten meer. Gemakkelijk zal het dus niet worden. Het is een ploeg die altijd tot het uiterste gaat. Het was er in de onderlinge duels vorig jaar twee keer boenk op en dat zal dit weekend wellicht niet anders zijn. Daar komt bij dat ze met Tristan en Max (Prinsier en Vandelannoitte, red.) nu ook twee spelers hebben lopen die vorig jaar nog bij ons speelden en zij gaan zich ongetwijfeld willen tonen.”

“We gaan er in elk geval alles aan doen om te winnen. Het loopt minder dan gehoopt. Het was tegen Kalken nochtans niet slecht. En niet dat het een excuus mag zijn, maar het zat in die paar matchen dat het minder was – met in onze vorige thuismatch een bal op de paal en zondag eentje tegen de lat – ook gewoon een paar keer tegen. We hopen op beterschap.”

Nadat Kristof D’haene al afhaakte, beslisten nu ook Carlo Damman en Jelle Vanhulle om te stoppen. Gianni Derieuw was er in Kalken niet bij. Hij liep tegen Wolvertem Merchtem een hersenschudding op en kreeg een weekje rust voorgeschreven. Gill Vanhulle hervatte bij de beloften na een afwezigheid van vijf weken.

Zondag 12 november om 15 uur: SK Roeselare – Eendracht Wervik.