Anzegem ontvangt zondag de buren uit Wielsbeke: “Het wordt een match met veel pit en een hoog tempo”

In derde nationale ontmoeten de twee hoogst genoteerde ploegen uit het zuiden van West-Vlaanderen elkaar komende speeldag. Promovendus Wielsbeke doet het voor zijn eerste jaar meer dan behoorlijk. Anzegem verrast vriend en tegenstander met een tot nu heel mooi parcours. Het belooft een mooie derby te worden. Wielsbeke kan bij winst de aansluiting bij de top vijf verder ambiëren, Anzegem kan zelfs naar de top van het klassement lonken.

Nicolas Gheeraert van Anzegem stond tegen Wolvertem-Merchtem al voor de negende keer in de basis en mag als vaste waarde worden beschouwd. “In het begin van het seizoen startte ik op de bank. En dan moet je wat geluk hebben”, kijkt Gheeraert even achteruit. “De trainer herschikte de ploeg. Ik mocht meedoen en het begon goed te lopen.”

“Ik ben een speler die als stille kracht werkt. Ik ben iemand die veel loopt en het ‘vuile werk’ opknapt”, lacht de Zultenaar Gheeraert, die momenteel in Waregem woont. Zulte-Waregem, Oudenaarde, Sparta-Petegem, Gullegem en Wetteren, stuk voor stuk ploegen die in een hogere reeks speelden, waren zijn vorige clubs, tot Fany Schamp de verdediger kon overtuigen om voor Anzegem uit te komen. Ik panikeerde wat toen Fany vertrok. Ik maakte het al eens mee in Gullegem, waar Pascal Devreese die mij zo graag wou, plots vertrok. Ook in Wetteren vertrok coach Blomme na twee speeldagen. Gelukkig, bij Anzegem kwam Pascal Verriest, de ex-coach van Menen, iemand die het klappen van de zweep kent. Ik speelde voorheen al vaak tegen hem. Alles gaat vlot nu. We haalden 22 punten op 27, niet mis. Veel ploegen onderschatten ons wat, waarmee ik niet wil gezegd hebben dat Wielsbeke dat ook gaat doen. Wij zijn geen wereldploeg, zeker niet, er lopen ook geen vedetten rond bij ons. Wat we wel hebben is een heel sterk collectief. Er staat iets. Niemand kan zomaar van ons winnen. We geven niet veel weg. Daarnaast hebben we enkele spelers lopen die een goal kunnen maken. Op zo’n manier hoef je de tegenstander niet te overklassen. Werkkracht en grinta, en uiterst efficiënt zijn: belangrijk in het moderne voetbal.”

Leuk weerzien

“Wielsbeke wordt een leuke derby!”, gaat Gheeraert verder. “Ik ken daar enkele spelers, waaronder Thomas Coopman, Nicolas Steelant, Jonathan Verstraete en Glenn Maddens. Het wordt een leuk weerzien. Ik speelde in vorige ploegen met hen samen. Tegen de maten spelen is altijd fijn. Ze hebben ook een heel goede ploeg. Ik hoor ook dat ze een uitstekende coach (Dieter Lauwers, red.) hebben. Hij zal wel zijn plannetje klaar hebben. We zullen toch rustig ons ding proberen te doen.”

Niemand kan zomaar van ons winnen. We geven niet veel weg

Kunstgras

Op bezoek bij Anzegem staan de Wielsbekenaars opnieuw voor een zware opdracht, maar het vertrouwen zit in de groep. Na drie nederlagen rechtte het echter de rug en won het afgelopen weekend verdiend tegen Jong Lede met 3-0. “Zelfs na die drie nederlagen was het vertrouwen nooit weg”, schetst Jarne Wullaert de situatie. “Wij waren immers telkens de beste ploeg, hadden het meeste balbezit, kregen voldoende kansen, maar die konden we helaas niet omzetten in puntenwinst. In sommige matchen waren we niet scherp genoeg, maar het was vooral het geluk, dat we tijdens ons kampioenjaar wel hadden, dat ons in de steek liet. De match van vorige week op Elene-Grotenberge was daar trouwens een overduidelijke illustratie van. Tegen een sterk Jong Lede kregen we gelukkig loon naar werk. We hadden ons systeem wel eventjes aangepast en vatten de match goed aan. We scoorden ook drie keer en als we iets efficiënter zijn, staan er misschien wel forfaitcijfers op het bord, maar dat zou een overdreven score geweest zijn. Belangrijk was dat we ook de nul hielden en deze zege is zeker een opsteker in het vooruitzicht van de trip naar Anzegem. De Anzegemnaars zitten in een sterke periode en ze klommen naar de derde plaats in de klassering. Ik verwacht me aan een wedstrijd met veel pit en een hoog tempo. Op hun kunstgras zullen beide ploegen ook goed voetbal brengen. Vorig jaar speelden we een oefenmatch op Anzegem, maar ondertussen zijn er daar heel wat nieuwe spelers bij gekomen. Als je hun klassering bekijkt, hebben ze duidelijk de juiste keuzes gemaakt. Bij Anzegem ken ik Seppe Lecour en Jordy Beirlaen goed, met hen speelde ik nog samen. Na de zege tegen Jong Lede stegen we naar de zevende plaats en het is de bedoeling om op die veilige plek de winterstop in te gaan. Dat betekent dat er de komende matchen tegen Anzegem, Eppegem en Wolvertem Merchtem, de eerste match van de terugronde al, nog wat punten moeten bij komen. Voor de verplaatsing naar Anzegem recupereren we Dejaegere en De Bosscher, ex-Anzegem trouwens, na schorsing en na zijn enkelblessure kreeg Verschelde tegen Jong Lede zijn eerste speelminuten. De trainer krijgt dus weer wat meer armslag.” (MV/ID)

Zondag 4 december om 14.30 uur: SV Anzegem SC Wielsbeke.