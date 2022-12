Anthony Degrendel zondag met SKRD A tegen KSV Anzegem: “Kleiner veld misschien in ons voordeel”

SK Roeselare-Daisel A speelde vorige week tegen de nummer vier Stekene na de koffie één van z’n beste 45 minuten van dit seizoen, maar het moest zich na een lichte strafschop in de eerste helft finaal wel tevreden stellen met een 1-1-gelijkspel.

“Jammer, want er zat zeker meer in”, zegt Anthony Degrendel (31), die met een prima redding op de strafschop van Melens heel even op weg leek naar z’n vierde clean sheet van deze campagne. “Ongelukkig genoeg zorgde een foute interceptie in onze eigen 16 er daarna voor dat het toch nog 0-1 werd. Onterecht, zeker als je weet dat geen van beide ploegen er tot op dat moment al in geslaagd was om een kans bij elkaar te voetballen. Na een overtreding op Vandelannoitte bracht een strafschopgoal van Hermans ons dan diep in de tweede helft langszij. We zijn er na die 1-1 dan vooral op hoekschop nog een keer of twee heel dichtbij geweest, maar het mocht niet zijn.”

Noch winst, noch verlies dus, en dat was voor de SKRD-jongens dit seizoen niet voor het eerst. Met zes gelijke spelen op 15 matchen komt in derde amateur voorlopig alleen Drongen, dat ook al zes keer gelijkspeelde, enigszins in de buurt van wit-zwart. “Eens met de vingers in de neus de drie punten pakken, dat zat er voor ons inderdaad nog niet in. Anderzijds geven we de laatste weken wel bijna niets meer weg, en dat is in een reeks als deze – ik vind het niveau in nationale veel hoger dan in provinciale – in elk geval een goeie evolutie.”

“We zijn in Anzegem zondag al toe aan onze laatste wedstrijd van dit jaar. We hadden tegen hen in oktober veel moeite met de snelle omschakelingen van hun spitsen. Zij hebben enkele jongens die graag in de diepte duiken. Dat zal op hun veld, dat een stuk kleiner is dan het onze, wellicht een pak moeilijker zijn. Wie weet speelt dat straks in ons voordeel?” (SBE)

Zondag 18 december om 13.30 uur: KSV Anzegem SKRD A.