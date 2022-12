Andy Vandenbussche wordt hoofdcoach van het ‘nieuwe’ FC Dadizele: “Voetbal hier doen herleven”

Sportief verantwoordelijke Matthias Cottenier is in samenspraak met het bestuur gestart met de uitbouw van de ploeg voor volgend seizoen bij FC Dadizele. Vorige week werd een overeenkomst bereikt met de 36-jarige Andy Vandenbussche om hoofdcoach te worden van het nieuwe FC Dadizele.

Hij is momenteel aan de slag bij KOG Stasegem. Daarvoor was hij als trainer actief bij Hulste Sportief en Dosko Beveren.

“Bedoeling is om het voetbal in Dadizele te doen herleven na de zijsprong naar Roeselare. In gezamenlijk overleg gaan we voor een relatief kleine kern waarin een aantal ex-VK Dadizelespelers zullen hun opwachting maken maar waar er ook plaats moet zijn voor de aankomende jeugd van Dadizele.”

De eerste ‘bekende’ transfers tot op heden zijn David Delameilleure (Beselare), Lennart Kerkhof (Ardooie) en Arne Quartier die meekomt met zijn trainer van Stasegem. De eerst tweegenoemde hebben al een verleden bij Veekaa.

(SBR)