Aanvaller Harry Hollevoet (KM Torhout): “We spelen attractief voetbal en creëren veel kansen”

Met drie overwinningen op rij is KM Torhout aan een nieuw zegereeksje begonnen. De 30-jarige sterkhouder Harry Hollevoet blikt vooruit op de komst van Overijse.

KM was in Anzegem voor de rust heer en meester, maar kwam in de tweede helft uiteindelijk nog goed weg met een 0-1-zege. “Maar dat is dan het geluk dat we in het begin van het seizoen wat misten”, analyseert Hollevoet. “De balans van het aantal punten en het geleverde spel is uiteindelijk mooi in evenwicht. We spelen attractief voetbal en creëren veel kansen, dus we staan waar we moeten staan.” De jongens van Stijn Meert blijven mooi meedraaien in de subtop. “Als we realistisch zijn, moeten we ook wel beseffen dat het moeilijk wordt om leider Oostkamp nog iets in de weg te leggen. De top vijf lijkt een realistische ambitie.”

De aanvallend ingestelde flankspeler is aan zijn achtste seizoen bezig in Torhout. “Ik speel een een degelijk seizoen, maar dat is ook omdat de ploeg goed draait. Ik heb ook al jaren meegemaakt waarin ik er evenveel moeite voor deed, maar amper bruikbare ballen kreeg. In een seizoen waarin iedereen niveau haalt, is het ook makkelijker voor de spitsen. In al die jaren bij Torhout is dit misschien wel de leukste flow ooit.”

Met Tempo Overijse ontvangt KM zaterdag een ploeg die twee puntjes minder telt. “Overijse heeft al jaren een stevige ploeg die steevast de ambitie heeft om bovenin mee te doen. Het wordt dus een lastige partij tegen een rechtstreekse concurrent. Met Ruben Pyck, Tibo Andries en Shun Ballegeer missen we ook drie jongens in de centrale as, waardoor we moeten puzzelen en toch wat aan kwaliteit moeten inboeten”, besluit de Torhoutenaar. (SB)

Zaterdag 11 december om 18 uur: KM Torhout – Tempo Overijse.