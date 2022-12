30 keer scheidsrechter op laatste dag van het jaar

Op de laatste dag van het jaar nemen de leiding en de oud-leiding van de KSA het sinds mensenheugenis in een voetbaltreffen tegen elkaar op. “Meer dan veertig jaar is dit een traditie die velen voor niets willen missen. Deze voormiddag was het een jubileum voor onze vaste scheidsrechter Carlos Koczkas. Hij was voor de 30ste keer bij ons om het treffen te leiden. Een gelegenheid om hem vooraf te huldigen”, vertelt Steven Degroote van de oud-leiding.

Carlos (76) is er graag bij en glundert. “Ik fluit nog bij de jeugdploegen en ook bij deze KSA. Maar op zo’n groot veld is het niet makkelijk. De huldiging (en het geschenk) zijn een verrassing.”

De wedstrijd werd met 3-1 gewonnen door de leiders. (MVD)