Zes nieuwkomers bij Club Roeselare: “Warme club die ambities toont”

Onder grote belangstelling vond zondag de spelersvoorstelling van Club Roeselare plaats. Vorig jaar strandde de zwart-witte garde in de eindronde, nu wil het met de versterkingen erbij het seizoen minstens evenaren en liefst zelfs beter doen. Als coach werd Kenny Verduyn weggehaald bij Beernem. In een vorige passage enkele jaren geleden was hij op Club nog assistent van Jo Cappelle.

“Om eerlijk te zijn heb ik hier schitterende tijden beleefd”, opent Kenny. “Ik vertrok uiteindelijk wel halverwege een seizoen doordat ik plots de kans kreeg om hoofdtrainer te worden bij reeksgenoot Beernem. Toen Francky Mestdagh hier aangaf om op voetbalpensioen te gaan, dacht het bestuur onmiddellijk aan mij en dat charmeerde me wel. Uiteindelijk waren we er al na het eerste gesprek uit, zeker toen ik hoorde dat nagenoeg de volledig kern bleef en zelfs aangevuld werd met zes gerichte versterkingen in functie van promotie. Als ambitieuze trainer hoor je niet liever.”

Geen druk

“Qua ambities wil ik echter geen te grote druk op mijn groep leggen vanaf de eerste minuut. In eerste instantie mikken we op een rustig seizoen in de linkerkolom, als de campagne positief evolueert, kunnen we nog altijd de ambities bijstellen richting top vijf of meer, maar dat zien we later dan wel”, besluit de leerkracht uit Torhout.

Terug naar roots

Een van de nieuwkomers is middenvelder Jasper Cafmeyer, die overkomt van Zwevezele. “Vijftien jaar geleden ben ik hier mijn voetbalcarrière gestart. Ik was ergens in maart heel blij dat sportief verantwoordelijke Benny Hoornaert belangstelling toonde. Uiteindelijk heb ik niet getwijfeld om naar Roeselare terug te keren. Het is een heel warme club die ook ambities toont. Dat merk je aan de jongens die er zijn bijgehaald. De concurrentie zal bijzonder hard zijn, maar dat moet iedereen scherp houden. Mijn betrachting is om zo hoog mogelijk te eindigen”, aldus de Roeselarenaar.

Nieuwkomers

In totaal zijn er zes nieuwkomers. Lauden Hugelier (Menen) en Arne Sabbe (Roeselare-Daisel) waren afwezig. Present waren Djordy Tack (Meulebeke), Jasper Cafmeyer (Zwevezele), Alain Fotso Mouhan en Sano Aliyou (beiden Kortemark). Verder werden ook Robert Callewaert en Gino Vanhaelewyn als trainers van de U21 en beloften voorgesteld. (SBR)