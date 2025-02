Yusef Filiz en SC Zonnebeke na zes op zes klaar voor derby

Dankzij een zes op zes tegen Aalbeke Sport en Dottenijs Sport staat SC Zonnebeke weer wat steviger in de middenmoot van tweede provinciale B. “We boekten een verdiende zege tegen Dottenijs”, blikt trainer Yusef Filiz nog eens terug op de 3-1-overwinning van vorig weekend. “De score had zelfs nog hoger kunnen oplopen, maar ik ben tevreden over het spelniveau.”

Filiz nam in december het sportieve roer over van Romain Haghedooren en tekende toen een contract voor anderhalf seizoen in Zonnebeke. “In het begin verliep het wel wat moeilijk”, blikt hij terug op zijn eerste weken. “Het was zoeken en aanpassen. Dat geef ik grif toe. De eerste weken waren niet de gemakkelijkste. Ik moest me eerst en vooral als jonge trainer aanpassen aan tweede provinciale en de omstandigheden zaten ook niet mee. Er waren immers weinig mensen op training door examens of vakanties. Ook de resultaten vielen niet mee met twee verlieswedstrijden. Maar ik ben kalm en rustig gebleven. Ik weet immers waar ik naartoe wil en geloof in mijn aanpak en visie, en ben ook zeker ambitieus genoeg.”

Ambitie

“Nu beginnen, met die zes op zes tegen Aalbeke en Dottenijs, de puzzelstukken in elkaar te vallen. In het spel zie ik zaken die ik wil zien en dat is hoopgevend. Ik ben er dan ook van overtuigd dat alles goed komt bij SC Zonnebeke. Ook de club is ambitieus. Nu de resultaten er zijn, is het geloof in eigen kunnen weer groter geworden en het komt er nu op aan om te bevestigen. Al het goede uit onze laatste twee wedstrijden moeten we meenemen. We willen zo vlug mogelijk zekerheid hebben van het behoud, al twijfelen we daar natuurlijk niet aan. Voor de rest bekijken we het wedstrijd per wedstrijd met de ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen. Zondag volgt de derby tegen de buren uit Moorslede. Het is al een tijdje geleden dat Zonnebeke nog eens kon winnen tegen Moorslede. We willen daar een einde aan maken met een bevestiging en zondag de drie punten thuis houden.” (NVZ)

Zondag 16 februari om 15 uur: SC Zonnebeke – SV Moorslede.