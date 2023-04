Wat staat er op het spel op de slotspeeldag (tweede provinciale B): zelfs de huidige nummer negen kan met één match te gaan nog degraderen

Uit tweede provinciale stijgen naast de kampioenen ook de winnaars van de eindronde. Die wordt nu anders georganiseerd. De acht teams die zich straks kwalificeren voor de eindronde gaan in één grote pot en spelen tot er één ploeg over blijft. De verliezende finalist kan ook nog stijgen als er extra stijgers zijn.

Omdat KSV Rumbeke uit derde afdeling zakt is er al een extra daler uit eerste en dus ook tweede provinciale. SV Anzegem gaf forfait in derde afdeling amateur en zakt dus door naar tweede provinciale. De club heeft zich echter niet ingeschreven in tweede, maar neemt een nieuwe start in vierde. Maar het betekent wel een extra daler uit tweede provinciale: over de twee reeksen moeten zes ploegen zakken. Telkens de nummers 14, 15 en 16, de nummers 13 moeten barreren.

Bovenin: Club Roeselare en VV Koekelare vechten strijdt om laatste eindrondeticket onder elkaar uit

In tweede provinciale B is KSV Bredene al enkele weken kampioen. KVC Ardooie is zal zeker van de eindronde, het pakte een periodetitel en kan niet meer uit de top vijf donderen. In de derde periode leidt WS Houthulst voor Club Roeselare. WS Houthulst kan ook niet meer uit de top vijf en is dus al zeker van de nacompetitie. Voor de laatste twee tickets wordt het nog spannend. Drie ploegen hebben 52 punten maar op basis van gewonnen matchen is het voordeel daar nu voor Jong Male, voor Club Roeselare en VV Koekelare. Op de laatste speeldag spelen VV Koekelare en Club Roeselare tegen elkaar. Enkel als het daar een gelijkspel is en Jong Male verliest thuis van VV Tielt, haalt Jong Male de eindronde niet.

Onderin: zelfs ‘nummer 9’ KFC Lichtervelde kan nog degraderen

KSV Loppem is al verzekerd van de rode lantaarn. SC Lombardsijde kan nog een plaatsje in het klassement opschuiven, maar kan de degradatie niet meer afwenden. Voor Dosko Kanegem (27 punten, 7 gewonnen matchen) zit er hoogstens nog een testwedstrijd in. Als ze zelf thuis tegen KSK Snaaskerke winnen en Dosko Beveren (30 punten, 7 gewonnen matchen) pakt niets tegen KSV Bredene, dan is de barrageplaats nog haalbaar. Maar voor die barrageplaats is het super spannend. Want ook de nummers 9, 10, 11 en 12 in de rangschikking hebben 31 punten. Die kunnen dus nog allemaal op die 13de plaats terecht komen. SK Snaaskerke staat er daar het slechtst voor, wegens een wedstrijd minder gewonnen.