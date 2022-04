Vrienden tegenover elkaar in derby Vlamertinge A – Poperinge A (2B): “Elkaar wat plagen en jennen”

Zondag staat de derby tussen Vlamertinge A en Poperinge A geprogrammeerd. Voor Nils Demeulemeester (27), die bij SK Vlamertinge speelt en Kenneth Garreyn (31), die de kleuren van FC Poperinge verdedigt, wordt het daarenboven een rechtstreeks duel tussen twee goeie vrienden.

“We kennen elkaar al een hele tijd”, vertelt Nils Demeulemeester. “Toen we tieners waren, vormden we samen met enkele andere vrienden een toffe bende. We hebben toen heel veel plezier gemaakt en vaak ook meer dan één pintje gedronken. Kenneth was de danser van de bende.”

“Hij heeft echt goeie dansbenen. Nu zijn we beiden wat ouder en rustiger geworden, maar af en toe durven we nog wel eens de bloemetjes buiten zetten. Kenneth is ondertussen ook papa. Dan is het normaal dat je andere prioriteiten hebt.”

Toffe gast

“Nils is een toffe gast, waarmee ik heel goed kan opschieten”, vult Kenneth Garreyn onmiddellijk aan. “We hebben, toen we jonger waren, samen heel veel mooie momenten beleefd. Zo heeft Nils ooit eens een FIFA-tornooi gewonnen. Heel onze vriendenbende was present om hem aan te moedigen. Misschien heeft hij toen wel dankzij onze aanmoedigingen die prijs gewonnen.”

De twee vrienden zullen elkaar zondag op het veld ongetwijfeld niet aanmoedigen, want allebei willen ze heel graag de derby winnen. “Elke derby tussen Vlamertinge en Poperinge is een match op het scherpst van de snee”, geeft Demeulemeester eerlijk toe.

Eindronde

“Er zijn zelden incidenten, maar het is een wedstrijd die beide ploegen willen winnen. Voor Poperinge is winst een must, als ze de eindronde willen halen. Kenneth is een goeie vriend, maar geschenken moet hij van mij niet verwachten. Zoals in elke wedstrijd, speel ik om te winnen en dat zal zondag in de derby niet anders zijn.”

“Voor ons is het inderdaad een belangrijke partij”, bevestigt Kenneth Garreyn. “We zijn slecht gestart, maar we hebben ons goed herpakt. Op enkele speeldagen van het einde van de competitie, maken we nog steeds kans op deelname aan de eindronde. We hebben ook nog een rekening openstaan. De zware nederlaag op eigen veld ligt bij veel supporters en spelers nog serieus op de maag. We hebben veel respect voor Vlamertinge, maar zondag willen we niets anders dan de volle buit.”

Berichtjes

Beide vrienden hebben geen moeite om toe te geven dat ze elkaar in de aanloop naar de derby af en toe wel eens jennen en plagen. “Dat hoort er allemaal bij”, lacht Nils Demeulemeester. “Ook tijdens de wedstrijd durf ik Kenneth wel eens een zetje geven. Zo zit het spelletje in elkaar, maar achteraf zijn we nog altijd even goeie vrienden. Ik verwacht deze week ook enkele berichtjes om de boel wat op te stoken.”

“Voor de supporters is de derby tegen Vlamertinge de match van het jaar”, weet Kenneth Garreyn. “Er zal ongetwijfeld veel volk aanwezig zijn en dat zorgt voor een leuke sfeer rond het veld. Er spelen enkele jongens in Vlamertinge die vroeger nog bij ons gevoetbald hebben. Voor hen is het ook een bijzondere wedstrijd, maar voor mij is het match als alle andere. Als we winnen, zal ik Nils achteraf natuurlijk wat plagen, maar eerst moeten we nog winnen en dat wordt niet simpel. We zijn de nederlaag uit de heenronde nog niet vergeten.”

(PD)