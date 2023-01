Voorzitter Filip Van Gheluwe (Dosko Sint-Kruis 3A): “Ze blijven allemaal”

De hand van T1 Pieterjan Clincke wordt steeds meer zichtbaar bij Dosko. Na een vlekkeloze maand december zijn de jongens van het Tempelhof opgeklommen naar de achtste plaats. Stek vijf is drie punten verwijderd.

Benjamin Vanspeybrouck keerde vorig seizoen terug uit een sabbatjaar omdat zijn Dosko in degradatiegevaar dreigde te geraken. De kapitein slaagde erin het schip in de veilige haven te loodsen. Nu is hij al weer enkele maanden buiten strijd. “Een onschuldig duel op training zadelde me op met een fractuur aan de buitenkant van mijn knie. Al ettelijke weken zit ik aan de kant, maar ik zie de vrienden stunten. Zonder mij acteren ze fenomenaal. Kijk maar naar de maand december: 0-1-winst in Oedelem en dan thuis tegen Eendracht Brugge en Zerkegem respectievelijk 7-1 en 4-1. In mijn hoofd ben ik klaar voor mijn wederoptreden, al weet ik niet hoe mijn lichaam zal reageren. Hoe dan ook: ik sta paraat om mijn steentje bij te dragen.”

Skireizen

Voorzitter Filip Van Gheluwe is vol lof over zijn kapitein, maar ook over zijn spelersgroep in het algemeen. “Ze blijven allemaal, iedereen tekende bij. Op sportief vlak hoop ik dat mijn jongens de hoogconjunctuur kunnen verderzetten. Al het hele kampioenschap door zie ik prachtvoetbal, maar vaak wilde de bal niet over de doellijn. We hervatten met een trip naar Eernegem: altijd moeilijk, ook al blijven die rivalen misschien ietwat onder de verwachtingen. Voor ons wordt januari allicht een heikele periode, want er zitten studenten in ons geheel en het moment van de skireizen komt eraan. Maar we zijn voldoende gewapend. We overleefden corona zonder kleerscheuren, nu zal dat ook wel lukken. En ja, misschien dingen we wel mee voor een eindrondeticket. De groep heeft voldoende kwaliteit om dat na te streven.” (JPV)

Zaterdag 14 januari om 19.30 uur: SK Eernegem – Dosko Sint-Kruis.