Vincent Provoost (KSKV Zwevezele 2B): “We willen iets rechtzetten”

KSKV Zwevezele was goed op weg richting top drie, maar twee nederlagen op rij gooiden roet in het eten. Kapitein Vincent Provoost (38) vindt het een spijtige zaak en wil tegen Club Roeselare het tij keren.

“Zowel tegen Houthulst en Snaaskerke leden we twee opeenvolgende nederlagen”, maakt Vincent Provoost (38) duidelijk. “Spijtig, want dat waren verlieswedstrijden die vermeden konden worden. In de thuismatch tegen Houthulst gaven we een 2-0-voorsprong alsnog uit handen. Op het veld van Snaaskerke kwamen we op achterstand, maar konden die ombuigen naar een 1-2-voorsprong. Altijd sterk als je dat kan en de match in handen nemen. Dat konden we vasthouden tot de laatste tien minuten. Toen gaven we een strafschop weg en kregen we nog het deksel op de neus. Wij hebben tegen haalbare tegenstanders te veel punten weggegeven. Deden we dat niet, dan stonden we dicht bij de leider Ardooie. Als je wil meedoen voor de prijzen, en dat willen wij, mag zoiets niet gebeuren.”

Speciale wedstrijd

“Club Roeselare is onze volgende tegenstander”, vervolgt de kapitein. “Dat wordt een speciale wedstrijd ook voor mij. Ik voetbalde in Roeselare, maar dan wel bij de SK. Ieder jaar speelden we een oefenpartij en dat waren telkens leuke matchen. Ik ken heel wat spelers en mensen bij die club en omgekeerd en heb er ook gewoond. Daarbij heeft Club de ambitie om iets recht te zetten na de nederlaag tegen ons. Wij willen ook iets recht zetten na die twee vermijdbare nederlagen. Het wordt wel niet makkelijk, want met Jan Verhelst, Thibault Trioen en Aurélien Verzele missen wij drie basisspelers die geel geschorst zijn. Gelukkig hebben we een betere bank dan vorig seizoen en is Laurens Vereecke opnieuw beschikbaar na ziekte. Hopelijk kunnen we een stap in de goede richting zetten.” Rinus Degroote die al weken kampt met een enkelblessure moet een kijkoperatie ondergaan en is zeker out tot na de winterstop. (WD)

Zaterdag 17 december om 18.30 uur: KSKV Zwevezele – Club Roeselare.