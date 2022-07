Vier nieuwkomers bij SV Moorslede (2A): “Zo snel mogelijk zekerheid over behoud verwerven”

Door de vele extra stijgers richting derde amateurklasse kon ook SV Moorslede vorig seizoen promoveren naar tweede provinciale. De ploeg van coach Renzo Demeulenaere wist de vorige kern zo goed als volledig bijeen te houden en gericht te versterken. De extra concurrentie moet zorgen dat de ploeg mits goeie resultaten zo snel mogelijk het behoud kan verzekeren in 2A.

“Aan grootspraak inzake ambities doen we zeker niet mee”, vertelt de Moorsleedse coach. “Wij willen met Essevee zo snel mogelijk zekerheid verwerven over een verlengd verblijf. Nadien zien we wel waar ons schip uiteindelijk strandt. De vier nieuwkomers moeten in dat opzicht voor de nodige extra concurrentie gaan zorgen zodat niemand nog zeker is van zijn stek.”

Op de transfermarkt wist men bij Zonnebeke Ismaila Samba terug los te weken, ook Thibaut Teirlijnck komt over van Kruiseke en tot slot is er ook nog het Ardoois duo Emiel Knockaert-Glenn Vanoplynus. Voor laatstgenoemde is Moorslede zijn laatste club in zijn eigen voetbalcarrière. “Alhoewel ik een geboren Moorsledenaar ben, heb ik hier nog nooit gespeeld. Mijn jeugd heb ik bijna volledig doorgebracht bij SK Roeselare, dit tot bij de beloften.”

“Daarna ben ik verhuisd naar de buren van KSV Rumbeke, die toen nog in vierde klasse en later eerste provinciale speelden. Later volgden nog enkele regionale clubs met Dosko Beveren, Pittem, Club Roeselare, De Ruiter en laatst Ardooie. Altijd heb ik gezegd om in Moorslede te eindigen, wel het moment is nu aangebroken. Straks start ik dus als ‘ancien’ mijn laatste seizoen. Bedoeling is om er een leuk seizoen van te maken. De groep bestaat uit een goede mix van leeftijden.”

“In tweede B, dat een moeilijke reeks is, hopen we op een rustig seizoen. Ik heb SV vorig jaar al enkele keren aan het werk gezien en vond ze toen al goed acteren. Nu kan het alleen maar beter zijn met de vier extra nieuwkomers.”

“Wie we voorin mogen verwachten? Vorig jaar zat ik met Ardooie in de andere reeks van tweede, waardoor het moeilijk inschatten is hoe sterk de tegenstanders wel zijn, maar in het voetbal moet je altijd uitgaan van eigen sterkte”, besluit de 36-jarige Roeselaarse middenvelder.

(SBR)