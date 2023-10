Trainers blikken vooruit op BS Geluveld – SC Zonnebeke: “Het derbygevoel leeft in beide kleedkamers”

In tweede provinciale B staat zondag de derby tussen BS Geluveld en SC Zonnebeke op het programma. Na de mindere competitiestart zijn beide ploegen gebrand op een overwinning. Wij brachten beide trainers samen op de vooravond van de match van het jaar.

“Beide ploegen zitten momenteel in hetzelfde schuitje”, valt Pedro Nolf (52), trainer van BS Geluveld, meteen met de deur in huis. “We brengen mooi en verzorgd voetbal en zijn telkens de evenknie van de tegenstander, maar uiteindelijk blijven we iedere keer met lege handen achter.”

Geen reden tot paniek

Ook zijn collega van SC Zonnebeke erkent dat de start van het seizoen minder opleverde dan gehoopt. “We hadden nochtans een goede voorbereiding waarin we alles wonnen”, stelt Sebastien Leenknegt (33). “Maar je ziet dat een competitie anders is dan een voorbereiding. De punten komen de laatste weken wat moeilijker binnen, maar er is geen reden tot paniek.”

Toch is de wedstrijd van komend weekend voor beide ploegen het uitgelezen moment om de aansluiting met de middenmoot terug te vinden. “Wie wint, komt inderdaad in die veilige buik van het klassement terecht”, beseft Pedro Nolf. “Als wij erin slagen om te winnen, dan springen we onmiddellijk over Geluveld en kunnen we misschien nog enkele plaatsen stijgen”, weet ook Sebastien Leenknegt.

Derbykoorts

Dat de derby zowel in Geluveld als in Zonnebeke extra leeft, is voor beide trainers meer dan duidelijk. “Al zijn er ook spelers die die derbykoorts minder voelen”, aldus Leenknegt. “Als je niet van de streek bent, is dit misschien een wedstrijd als een ander. Maar voor het bestuur, de supporters en spelers en staf die wel een verleden hebben bij de andere club is het een wedstrijd die je absoluut wil willen. Zelf ben ik van Zonnebeke afkomstig en ik heb dus zeker het derbygevoel.”

“Ik heb enorm veel respect voor de mens die Pedro is en het voetbal waar hij voor staat” – Sebastien Leenknegt (trainer SC Zonnebeke)

Langemarkenaar Nolf bevestigt dat gevoel. “Na de wedstrijd van afgelopen weekend hoorde je onmiddellijk iedereen spreken over de derby. Zulke matchen zorgen altijd voor extra pigment. Ikzelf ben lang geleden ook nog trainer geweest in Zonnebeke en ken er ook wel nog wat mensen. Het contact met de buren verloopt altijd zeer vriendschappelijk.”

Beide heren zijn het erover eens dat het zondag een mooie wedstrijd kan worden. “We zijn een ploeg die altijd probeert te voetballen, soms zelfs te veel. We hebben misschien wel de jongste kern van tweede provinciale”, gaat Sebastien verder. “We missen wat ervaring en een klootzakske die een wedstrijd op slot kan doen als we voorkomen.”

“Klopt volledig”, gaat Nolf verder. “Ook wij missen die ervaring met onze jonge kern en dan zie je dat je soms nog wedstrijden uit handen geeft die al lang gespeeld moesten zijn. Maar ik ken Sebastien al lang. Hij is ook een trainer die altijd de voetballende oplossing wil zoeken. Ik ben zelf ook zo. En als je twee teams hebt die willen voetballen, dan kan dat alleen maar een mooie wedstrijd opleveren. Hopelijk komen er dus van beide teams veel supporters opdagen.”

Vives

De twee trainers kennen elkaar al een hele periode. “Ik heb destijds gestudeerd voor leerkracht lichamelijke opvoeding aan Vives, waar Pedro onderdirecteur was”, vertelt Sebastien, die nu aan de slag is in de basisscholen van Passendale en Beselare. “Door het voetbal zijn we altijd contact blijven houden. Ik heb enorm veel respect voor de mens die Pedro is en het voetbal waarvoor hij staat.”

Als Leenknegt verder vooruitblikt, dan is het voor SC Zonnebeke de ambitie om zo snel mogelijk enkele plaatsen te stijgen in het klassement. “Onze doelstelling aan het begin van het seizoen was om een rustig seizoen te beleven. Daar zijn we voorlopig nog niet in geslaagd. Met wedstrijden tegen BS Geluveld en KFC Poperinge A op het programma zijn er nu wel mogelijkheden. Hopelijk kunnen we snel eens een reeks neerzetten, waardoor we de rest van het seizoen rustiger kunnen beleven.” Nolf deelt die ambitie: “Ik ben ervan overtuigd dat we allebei snel punten zullen pakken en tegen de jaarwisseling halfweg het klassement kunnen staan om zo rustiger te kunnen toewerken naar het slot van de competitie.” (BP)