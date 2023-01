Trainer Tim Langeraet (Dosko Beveren): “We zien het weer zitten”

Dosko Beveren dook na de 2 op 21 met een slecht gevoel de winterstop in, maar is klaar om de rug te rechten, te beginnen zaterdag tegen KSKV Zwevezele. “Een ideaal duel om te herbeginnen”, aldus trainer Tim Langeraet.

“Onze mindere prestaties in november en december waren een samenloop van omstandigheden”, blikt trainer Tim Langeraet nog kort even terug. “Blessures en schorsingen speelden ons parten en ook het geluk stond niet aan onze zijde. Van die zeven partijen werden er twee terecht verloren, in alle andere matchen zat er meer in. Tegen Houthulst en Lissewege hadden we altijd moeten winnen. Dan was het een heel ander verhaal. Maar als de bal er niet in wil…”

Frustrerende periode

“Het was een heel frustrerende periode, maar iedereen staat weer met de voetjes op de grond en na deze korte winterstop zien we het weer helemaal zitten. We openen zaterdag tegen KSKV Zwevezele. In de heenronde hebben we daar vlot gewonnen, maar dat wil niets zeggen. Zij draaien ondertussen bovenin mee en behoren tot de topploegen uit de reeks.”

“Maar ik vind het een ideaal duel om te herbeginnen, want zij willen ook voetbal brengen. Ik verwacht dus een open partij. Hopelijk kunnen we de punten thuis houden, zeker als Wingenaar zou dat plezant zijn.”

Al moet Dosko het zaterdag wel zonder de geschorsten Yentl Tanghe en Sven Lugghe doen. De week nadien, voor het belangrijke duel tegen KFC Lichtervelde, zijn beide aanvallers weer inzetbaar. “Dat wordt een cruciaal duel, want daarna volgen met Ardooie en Jong Male twee toppers. Maar ik kijk niet naar de stand, we willen overal punten pakken.”

Ondertussen zijn de gesprekken met de spelers voor volgend seizoen gestart. Jordy Vandewalle liet al weten te stoppen en Karel Van de Walle vertrekt. “Zelf zijn we in gesprek met enkele spelers die hogerop spelen, want we willen als club blijven groeien. Maar eerst uiteraard zo snel mogelijk het behoud verzekeren.”