Tom Deman sterk bezig met Beselare: “Boven verwachting”

KEVC Beselare (2B) hield afgelopen weekend de drie punten thuis. Het won met het kleinste verschil van KFC Lendelede.

“Een wedstrijd op een moeilijk bespeelbaar veld, waar de ploeg die het eerst scoorde uiteindelijk ook won”, opent Tom Deman (29). Door de overwinning staan de Beselarenaars voorlopig gedeeld tweede in de stand, op zes punten van leider KRC Bissegem. “We presteren momenteel hoog boven de verwachtingen. We zijn het seizoen gestart met de ambitie om het behoud zo snel mogelijk veilig te stellen. Als je ziet waar we nu staan, kunnen we alleen maar tevreden zijn.”

Ambitie

Ondanks de goede resultaten is het volgens Deman moeilijk om te bepalen waar de ambitie van de club ligt. “Het is ons eerste jaar in tweede provinciale. De stap naar eerste zou misschien iets te vroeg komen. Maar stel dat we de kans krijgen om kampioen te spelen, dan willen we die uiteraard ook niet laten liggen. Al denk ik dat Bissegem een maatje te sterk zal zijn. Als we straks de eindronde halen, is het ook niet de bedoeling om daar zonder ambitie van start te gaan.”

Voor Beselare staat komend weekend een verplaatsing naar KSV Moorsele A op het programma. Tom, die aan zijn tweede jaar in Beselare bezig is, verwacht een gelijkopgaande wedstrijd. “Thuis werd het 1-1 en ik verwacht opnieuw een wedstrijd waar er weinig verschil zal zijn. Het is voor ons interessant om op verplaatsing, op kunstgras, te gaan spelen. Zo zullen we eens zien tot wat we in staat zijn op een goede grasmat, want bij onze thuiswedstrijden is dit vaak niet het geval.”

Deman, die samen met zijn ouders frituur ’t Iepers Frietje uitbaat, heeft intussen bijgetekend. “Ik voel me hier goed en ben best tevreden over mijn seizoen tot nu. Ik heb in de wedstrijden die ik heb gespeeld redelijk beslissend kunnen zijn. Jammer genoeg ben ik enkele weken buiten strijd geweest met een scheur in de kuit. Daarom ben ik blij sinds afgelopen weekend opnieuw te kunnen voetballen.” (BP)

Zondag 2 maart om 15 uur: KSV Moorsele A – KEVC Beselare.