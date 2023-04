Thiemen Desendre (Lichtervelde 2B): “We hebben nog één finale te gaan”

De wereld van KFC Lichtervelde ziet er na de recente 9 op 9 plots helemaal anders uit. Met een 0-1-overwinning bij kampioen Bredene verzekerden de Lichterveldenaren zich zo goed als zeker van het behoud. “Maar van een grote opluchting kunnen we nog niet echt spreken”, klinkt het bij Thiemen Desendre, die het winnende doelpunt scoorde in Bredene. “Die opluchting zal er pas zijn als we zeker zijn van het behoud. Dit is natuurlijk wel een grote stap in de goeie richting. We spelen al weken goed voetbal en horen niet op een degradatieplek te staan.”

Met SV Loppem ontvangt KFCL een ploeg die afgetekend laatste staat en dit seizoen nog maar drie keer kon winnen. In principe zou het niet meer verkeerd mogen lopen. “Maar we hebben nog iets recht te zetten tegen Loppem, want in de heenmatch gaven we onze voorsprong uit handen. Toen hield Loppem de drie punten thuis nadat we twee tegengoals in de slotfase slikten. We zullen ons beste spel boven moeten halen om Loppem te kloppen en het behoud veilig te stellen.”

Tijd nodig

Het zag er lange tijd niet goed uit voor Lichtervelde, maar uiteindelijk lijken de Lichterveldenaren zich dus alsnog te kunnen redden. “Door de trainerswissel rond Nieuwjaar hadden we wat tijd nodig om de spelsystemen op punt te krijgen, maar iedereen is er blijven in geloven en dat maakt nu dat we de rug aan het rechten zijn”, aldus de Zwevezelenaar, die zijn opleiding kreeg bij KSV Roeselare en ook bij Zwevezele en Ardooie aan de slag was. “De nodige verwijzingen in de krant, waarin we vaak als een vogel voor de kat werden bestempeld, hebben onze groep enorm gemotiveerd. We hebben elke wedstrijd als een finale gezien en nu hebben we nog één finale te gaan”, besluit de 24-jarige flankaanvaller, die volgend seizoen naar Pittem trekt. (SB)

Zondag 30 april om 15 uur: KFC Lichtervelde – SV Loppem.