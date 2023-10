Terugkeer Benny Cailliau zorgt voor eerste driepunter bij SK Nieuwkerke: “Ontlading was groot”

No Benny, no glory zullen ze bij SK Nieuwkerke gedacht hebben. Na zijn voetbalpensioen kon de club Benny Cailliau (27) alsnog overtuigen om een tijdelijke comeback te maken. Na een 0 op 18 werd in Ingelmunster de eerste zege gepakt.

Benny Cailliau stopte aan het eind van vorig seizoen door werkomstandigheden. Zijn schoonfamilie woont vlakbij het stadion en daardoor pikte hij dit seizoen af en toe nog een match mee van aan de zijlijn. “De resultaten vielen tegen en ze slikten 19 goals in zes matchen”, vertelt de Noordschotenaar. “Het bestuur trok weer aan mijn mouw en na een goed gesprek heb ik beslist om de komende maanden weer te voetballen. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen en voor extra mentaliteit kan zorgen. Bovendien is mijn vriendin aan het studeren en heb ik op zondag dus weer wat vrije tijd. Ik zal voetballen tot rond eind februari. Vanaf maart wil ik me naast mijn drukke job in ons familiebedrijf focussen op onze nieuwbouw.”

Vertrouwd gevoel

Na een trainingsweek stond Benny meteen 90 minuten tussen de lijnen tegen SV Ingelmunster, de voorlaatste in de stand. “Ik had wel iets meer stress dan anders en de laatste 20 minuten kreeg ik het toch wat lastig op conditioneel vlak. Het gaf meteen een vertrouwd gevoel om naast Kenneth Verhaeghe te staan.” SK Nieuwerke won met 1-2. “In de eerste helft kwamen we op 0-2 en pakten zij een rode kaart. We hadden toen meer kunnen scoren. In de tweede helft werden we toch nog onder druk gezet met lange ballen en een vroege aansluitingstreffer. Ik vond Ingelmunster een goede ploeg.”

Club Roeselare

De ontlading na het laatste fluitsignaal was groot. “Het is een morele boost voor deze groep. Na zes verliespartijen verlang je naar de eerste driepunter. Naast mezelf vertrokken er nog enkele spelers uit de centrale as en het is niet evident om de vele nieuwe spelers in te passen. Er is veel potentieel, het moet er alleen nog uitkomen. Hopelijk kunnen we hierop verder bouwen. Zondag komt Club Roeselare, de vierde in het klassement, op bezoek. De week erop trekken we naar Komen-Waasten, dat zal met het mes tussen de tanden zijn”, besluit de centrale verdediger. (API)

Zondag 22 oktober om 15 uur: SK Nieuwkerke Club Roeselare.