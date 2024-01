T2 Glenn Vanhollebeke wordt per direct hoofdtrainer bij SV Ingelmunster, T1 Joost Malfait versterkt sportieve cel

Glenn Vanhollebeke, tot voor kort actief als assistent van Joost Malfait, neemt de fakkel als hoofdtrainer over bij SV Ingelmunster. De fiere Brigands staan allerlaatste in tweede provinciale B en dat strookt allerminst met de ambities. Joost Mailfait, is als trainer een icoon in Ingelmunster, hij stond ooit elf seizoenen aan het roer bij OMS Ingelmunster en was nu sinds medio 2020 aan de slag bij SV Ingelmunster.

SV Ingelmunster is een ambitieuze club. Vorig seizoen promoveerde het alsnog (als extra stijger) via de eindronde uit derde naar tweede provinciale. De ploeg leek daarvoor ook gewapend, had heel wat ervaring aan boord en met trainer Joost Malfait toch ook iemand die het klappen van de zweep kent. Maar in voetbal voorspellingen doen is gevaarlijk en met de winterstop prijkte SV Ingelmunster zowaar op de laatste plaats. Met 16 wedstrijden gespeeld, dus ook al eentje uit de terugronde, telt het team slechts tien punten en wist nog maar twee zeges te boeken. Dat alles leidde er toe dat er toch beslist werd om in te grijpen.

“Hopelijk krijgt Glenn de trein weer op de rails”

Voorzitter Jurgen Olivier: “SV Ingelmunster neemt in samenspraak afscheid van Joost Malfait als T1. Joost bracht SV Ingelmunster A vorig seizoen tot in de eindronde, maar ondanks een verlies op Oudenburg haalde SVI alsnog tweede provinciale (als beste verliezer uit de eindronde en heel wat teams die in hogere reeksen er de brui aan gaven, red.). Niettegenstaande Ingelmunster toch had geïnvesteerd om de overstap naar tweede provinciale succesvol te kunnen maken, werden de nodige resultaten niet gehaald. SVI A staat nog steeds op de laatste plaats met een steeds grotere kloof op de rechtstreekse concurrenten en de laatste vier wedstrijden voor de winterbreak werden er maar 3 punten op 12 gehaald. Er moest gekeken worden naar een mogelijke oplossing. Na bevraging bij de verschillende betrokken partijen, lijkt het beste voor de club dat Joost Malfait een stapje opzij zet. Joost Malfait, een man met een groot hart voor Ingelmunster gaat de club niet verlaten en is bereid de sportieve cel verder te versterken. Huidig T2, Glenn Vanhollebeke, neemt zijn taken wat vroeger dan voorzien over. Hopelijk kan Glenn de trein weer op de rails krijgen zodoende het verwachte niveau terug op het veld kan bewonderd worden.”

Jurgen Olivier volgde eind vorig kalenderjaar al Francis Vandeputte op als voorzitter van de club.