T1 Davy Vercruysse wil stabiele tweedeprovincialer zijn met FC Marke: “Zaterdag vallen de maskers af”

Na precies 30 jaar heeft FC Marke zijn stek in tweede provinciale terug. De groen-zwarten zijn van zins om een stabiele tweedeprovincialer te worden. Sinds Davy Vercruysse als T1 de sportieve lijnen uitzet, heeft FC Marke telkens stappen gezet. Voor dit seizoen houdt Vercruysse het eerder bescheiden.

Vorig seizoen, na een eerder wisselvallige tweede ronde, eindigde FC Marke op de vijfde plaats, en pakte het via de eindronde zijn ticket voor tweede provinciale. In het tussenseizoen versterkte Marke zich met tien spelers: Robbe Pattijn (Kluisbergen), Lucas IJserbijt (RC Lauwe), Mathieu Demeyere (Deerlijk), Mathias Cottenier (Moorsele), Fries Lavaert (Wevelgem), Nick Ennaert (Jong Zulte), Laurent Debraine (Avelgem) en Mike Vermeulen (Jong Helkijn), Arne en Tibo Naessens (RC Lauwe). De kwikzilveren Thomas Menghis kon men niet houden. Hij stapte over naar Ingelmunster.

Probleemloos seizoen

Na een wisselvallige voorbereiding wachten de groen-zwarten met spanning af wat de eerste wedstrijd op Lendelede zal brengen. “Tegen de kampioen van vorig seizoen”, voegt Davy Vercruysse eraan toe. “Op de tweede speeldag krijgen we Ingelmunster, ook een bekende, over de vloer. Het zou schitterend zijn mochten we met een vier op zes kunnen beginnen.”

“Maar we moeten bescheiden zijn. Als we niet in de problemen komen, zijn we best tevreden. We mogen niet vergeten dat heel wat van mijn jongens vanuit vierde provinciale meegroeiden. Onze voorbereiding was er een met ups en downs. Tegen de tweedeprovincialers Beveren-Leie, Bissegem en Zwevegem trokken we telkens aan het kortste eind. Niet abnormaal, want van Bissegem en Zwevegem verwacht ik dat ze zullen meedoen voor de prijzen.”

“Trouwens, aan de resultaten van in de voorbereiding hecht ik niet zoveel belang. Pas dit weekend gaat het om de knikkers. Dan zullen de maskers af vallen. Terwijl we de vorige seizoenen telkens voor een top vijfplaats gingen, moeten we deze keer met meer bescheiden ambities aan de aftrap komen. Als we een rustig seizoen, zonder degradatieproblemen kunnen volmaken, zal je niemand hier horen mopperen”, besluit Davy Vercruysse.