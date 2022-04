SV Wevelgem City pakt de titel in tweede provinciale B: “We zijn de terechte kampioen!”

SV Wevelgem City is kampioen. En dat zullen ze in Otegem geweten hebben. De Blauwvoeters kregen een 0-5 nederlaag om de oren. De jongens van T1 Dylan Vanhaverbeke lieten hun vele meegereisde supporters kraaien van de pret. Na afloop kon het kampioenenfeest beginnen.

Voor voorzitter Vincent Mispelaere is het zijn tweede titel. Drie seizoenen geleden mochten de Vlassers al een feestje bouwen, maar de terugkeer in eerste provinciale was toen een kort leven beschoren. Nadat corona een einde maakte aan de competitie werd Wevelgem het kind van de rekening, en moest het noodgedwongen terug naar het vagevuur van tweede. En ook het jaar daarop speelde corona de Wevelgemnaars parten. “Nadat we met 15 op 15 prima uit de startblokken schoten, verstoorde corona andermaal onze ambities. Gelukkig konden we in deze competitie ons gram halen.”

Meer ervaring en maturiteit

“Onze steile ambities hebben we nooit onder stoelen of banken gestoken. Sommigen beweerden dat we daardoor alleen maar de last op de schouders van de spelers zwaarder maakten. Maar daar heb ik nooit iets van gemerkt. Wie op vijf wedstrijden van het einde een voorsprong van 17 punten heeft op de dichtste achtervolger, mag zich de terechte kampioen noemen. Deze keer is de kern ook beter gewapend dan drie seizoenen geleden. Met meer ervaring en maturiteit moeten we in staat zijn om een rustig seizoen vol te maken. Maar eerst willen we de competitie in schoonheid afsluiten.”