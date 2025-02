SV Moorslede (2B) neemt afscheid van Bart Vanhal, volgend seizoen nemen Maxim Vandamme en Pedro Kynds over: “Mooi project schrijven”

Het bestuur van tweedeprovincialer SV Moorslede heeft ondanks de winst bij de buren van De Ruiter beslist om per direct hoofdcoach Bart Vanhal aan de kant te zetten. Voor sportief verantwoordelijke Dieter Kindt was het geen gemakkelijke opdracht.

“We hadden stiekem gehoopt om hier met Bart een jarenlang project uit te werken maar sportief lukte het maar niet om uit de gevarenzone weg te geraken. Toch was Bart bijzonder ontgoocheld toen ik zijn afscheid aankondigde. Vanaf dinsdag zullen zijn assistenten Frederic Lazou en Glenn Vanoplynus de trainingen en wedstrijden leiden tot het einde van het seizoen. Dit duo moet ons zien in tweede te houden, wat dat is toch wel onze ambitie. Vanaf volgend seizoen is er dan een nieuw trainersduo met Maxim Vandamme en Pedro Kynds. Dit aanbod konden we als bestuur gewoonweg niet weigeren.”

Maxim is nu nog aan de slag bij derde amateurclub KWS Lauwe maar had in december al zijn afscheid aangekondigd om het wat rustiger aan te doen op zijn 63ste. “Ik ben het stilaan moe om wekelijks die verre verplaatsing in Vlaanderen te maken voor ofwel scouting of de eigen wedstrijden. Vorige week ben ik eerder toevallig met iemand van SV Moorslede aan de praat geraakt en hij polste om bij hen ooit aan de slag te gaan. Ik ken het huishouden heel goed en mijn boezemvriend Pedro Kynds is nauw betrokken in de werking. Uiteindelijk ben ik snel tot een akkoord gekomen met de sportieve cel, op voorwaarde dat Pedro ook deel zou uitmaken van de technische staf. Zelf zie ik het nu niet meteen als een thuis komen want mijn jeugd heb ik bij Moorsele doorgebracht maar ik ken hier enorm veel spelers, bestuursleden en supporters, op dat vlak dus wel. Stiekem hoop ik nu dat Moorslede in tweede kan blijven, daarna is het aan ons om de vereniging in veiliger oorden te brengen zonder de jeugdvisie aan de kant te schuiven. Ik weet dat er bij de beloften bepaalde talenten rond lopen, aan ons nu om hen klaar te stomen voor de hoofdmacht. Maar vooraleer volledig aan SV Moorslede te denken ga ik eerst nog WS Lauwe in het nationaal voetbal houden. Die zekerheid wil ik zo snel mogelijk want dan valt een grote last van mijn schouders”, aldus de Ledegemnaar.

Ondertussen zijn er bij SV Moorslede al vijf inkomende transfers voor volgend seizoen met Victor Landuyt (Zonnebeke), Emile Degruytere (Oostnieuwkerke), Tom Donckels en Jason Leuridan (beiden Geluveld) en Thomas Teirlynck (U19 Westhoek). Men kijkt nu nog uit naar een nieuwe doelman gezien Stef Vanhecke langdurig out is door een nieuwe operatie aan de kruisbanden. (SBR)