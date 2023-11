SV Ingelmunster (2B) staat voor een belangrijke match

Het wordt stilaan dramatisch voor SV Ingelmunster in tweede provinciale B. Trainer Joost Malfait slaagt er maar niet in zijn ploeg op de rails te krijgen en in voetbalminnend Ingelmunster wordt dat stilaan een drama.

“Wanneer je me vraagt of we momenteel wel op onze plaats staan als vierde laatste in de ranking dan kan ik alleen maar zeggen dat we daar niet thuis horen, maar de realiteit zegt wel dat wij daar wel staan”, aldus Joost Malfait op de vooravond van de partij tegen rode lantaarn KRC Bissegem.

Stilstaande fases

“Het ligt zeker niet aan de kwaliteit van de spelers, die we hebben aangetrokken. Ik stel alleen maar vast dat we heel veel punten weggeven op stilstaande fases en daar wordt nu fel op geoefend. De meeste verliesmatchen die we kenden, kwamen via stilstaande fases, want voetballend zijn we zeker niet de mindere. We hebben voldoende materiaal om elke match te winnen, maar de jongens richten zich veel te veel op mooi voetbal in plaats van werkkracht. Er moet veel meer power in ons spel liggen en we moeten krachtiger zijn in de duels. De jongens die het verschil kunnen maken, zijn te braaf en dat moet veranderen.”

De vele verliesbeurten of gelijke spelen hebben gelukkig geen invloed op de sfeer in de groep. “De sfeer is helemaal niet slecht. Na de match zitten zeker 12 van de 15 spelers samen om wat te eten of een glas te drinken. Het spreekt voor zich dat er na een nieuwe verliesbeurt wat wrijving ontstaat, maar dat ebt vlug weg.”

“Ik heb Bissegem al een drietal keer gescout en ik moet zeggen dat ook deze ploeg niet op de laatste plaats thuishoort. Ze waren bij de start van de competitie zelfs titelkandidaat. Bissegem is een goed voetballende ploeg, maar wat er daar eigenlijk misloopt weet ik echt niet. Hoe dan ook, voor ons wordt het een belangrijke match die we best winnend afsluiten. Op Simon Vanmarcke na is iedereen fit. Ik blijf erin geloven en het woord degradatie is nog niet aan mij besteed”, besluit de trainer. (CLY)

Zaterdag 25 november om 19.30 uur: SV Ingelmunster – Bissegem.