Stef Vanhecke (SV Moorslede) uit op revanche tegen ex-club

Dit weekend opent de competitie in tweede provinciale B met het streektreffen tussen SV Moorslede en Club Roeselare. Voor de 29-jarige plaatselijke doelman Stef Vanhecke staat de wedstrijd in het rood aangeduid. “Normaal hé, als je weet dat ik in het Rodenbachstadion mijn voetbalcarrière begonnen ben.”

“Als tiener ben ik dan eventjes naar Rumbeke gegaan, maar mijn debuut bij een eerste ploeg was ook met Club. Uiteindelijk heb ik er een drietal jaar onder de lat gestaan, maar ben dan zonder een echt duidelijke reden uit de ploeg gevlogen.”

Voorbereiding

“Op een bepaald moment was ik zelfs vierde keeper, de tijd was dus rijp om te vertrekken. Moorslede was toen op zoek naar een vervanger voor Bram Vanackere, en nu is het mijn derde campagne met Essevee.”

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep met horten en stoten. “In de eerste helft waren er enorm veel afwezigen, waardoor het moeilijk was om automatismen in de ploeg te krijgen.”

Clash tegen Club

“In die periode hebben we tegen kalibers als Wevelgem en Diksmuide gespeeld en zijn zwaar onderuitgegaan, maar eigenlijk hadden we ook niks anders verwacht. Nu is iedereen terug en loopt alles veel vlotter.”

En dus is Essevee klaar voor de clash tegen Club. “Heel zeker, en ik wil die match ook winnen. Ik zie het een beetje als de match van de revanche, alleen al door de manier waarop ik moest vertrekken. De spelers hebben daarmee natuurlijk niks te maken, want behalve de broers Hélin en Yoran Deleu zijn het allemaal nieuwkomers.”

Moeilijker jaar

De ambities moeten dus misschien wat bijgesteld worden. “Vorig jaar was een heel goed seizoen, met een onverwachte tweede plaats als resultaat. Dit jaar zal iedereen Moorslede beter kennen en verwacht ik een moeilijker jaar, maar we willen toch in de middenmoot of hoger eindigen”, besluit de arbeider uit Hooglede. (SBR)