Sportief verantwoordelijke Benny Hoornaert stopt bij Club Roeselare

Maandagavond nam sportief verantwoordelijke Benny Hoornaert ontslag bij tweedeprovincialer Club Roeselare. Over de reden wil geen van de partijen communiceren.

In een korte reactie bedankt de Kortemarknaar het bestuur en zeker zijn sportieve cel voor de samenwerking die ruim drie jaar duurde. Volgende week worden de gesprekken gestart met de technische staf en de huidige spelersgroep naar volgend seizoen toe. Dat zal gebeuren door twee aangestelde bestuursleden, tot er een nieuwe sportief verantwoordelijke is aangesteld. Ondertussen staat al een vacature op de sociale media van Club Roeselare. Kandidaten kunnen zich melden via voorzitter@clubroeselare.

Doorgroei

“De focus ligt daarbij op de doorgroei van onze jeugdspelers en talenten naar het hoogste niveau. We streven naar een onmiddellijke indiensttreding.”