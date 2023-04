Sportief manager Dieter Devos (KVC Ardooie – 2B) is tevreden man: “Seizoen kan al niet meer stuk”

In het tussenseizoen had KVC Ardooie in de regio gezocht naar regionaal talent om een rustig seizoen te kunnen draaien. De mayonaise pakte echter vanaf minuut één zodat zelfs vlotjes de eerste periode werd binnengehaald. Op vier speeldagen van het einde staat de rood-witte formatie nog altijd netjes tweede zodat sportief manager Dieter Devos terecht met een lach op het gezicht rondloopt.

“Ik moet eerlijk zijn dat ik ook geen dergelijk seizoen had verwacht. Ik wist wel dat er veel talent in huis was, maar nu ook niet dat we constant eerste of tweede zouden staan in de rangschikking en eigenlijk al heel vroeg zekerheid zouden hebben over deelname aan de eindronde. We hopen nu natuurlijk om daarin ook nog goed te scoren, maar dan zal het zeker beter moeten dan vorig weekend. Thuis tegen Koekelare was het echt één van onze minste wedstrijden, een groot verschil met de match tegen Jong Male.”

“We mogen ons zaterdagavond in Houthulst ongetwijfeld aan een warm onthaal verwachten. Thuis kwamen we 0-2 achter, maar hebben we de scheve situatie nog volledig rechtgezet. Vandaar ook dat de Woudsporters enorm gebrand zullen zijn op eerherstel. Ardooie gaat echt zijn vel zo duur mogelijk verkopen.”

“Voorlopig heb ik zeven nieuwkomers”

Ondertussen is het werk van de sportieve cel naar volgend seizoen toe zo goed als afgerond. Bedoeling is om een nog net iets bredere kern te hebben dan nu. “Negen spelers uit de brede kern hadden aangegeven om te stoppen of te vertrekken. Ik moest dus wel op zoek naar waardige vervangers. Voorlopig heb ik al zeven nieuwkomers, waarvan twee keepers, en misschien komt er nog iemand bij voor het aanvallend compartiment.”

“Van het bestuur mag weer alles, maar moet niks, maar het zou leuk zijn om te kunnen bevestigen voorin de klassering. Veel zal natuurlijk afhangen van in welke reeks Ardooie zal onderverdeeld zijn. Voor mij mag het blijven zoals nu met veel derby’s en graag er misschien ook nog Eendracht Hooglede bij.”

Dieter is bij KVC Ardooie nu drie jaar sportief manager en schrijft er mee aan een succesverhaal. “Toen ik hier aankwam, werd een duidelijke visie uitgeschreven om met zoveel mogelijk Ardooienaars of met een verleden van hier uit te pakken. Vandaar dat ik altijd eerst uitkijk wie eventueel elders speelt op een mooi niveau en het eventueel ziet zitten om terug te keren. Vorig jaar lukte dit al met Cortvriendt en Vanneste, straks vervoegt ook Baptiste Labeeuw terug onze rangen”, besluit de 31-jarige zelfstandige uit Ardooie.

(SB/foto MVP)

Zaterdag 1 april om 19 uur: KWS Houthulst A – KVC Ardooie