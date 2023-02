Spelers willen voorzitter KSKV Zwevezele mooi afscheid bieden: “Hij is onze grootste supporter”

Over de toekomst van KSKV Zwevezele, dat nagenoeg alle spelers ziet vertrekken, heerst nog altijd de grootste onduidelijkheid. Dat heeft alles te maken met het afscheid na tien jaar van voorzitter Paul Degroote. Hoe het verder moet, is zal de afscheidnemende voorzitter te gepasten verduidelijken. De komende derby tegen VV Tielt staat daardoor wat in de schaduw, maar Jurrie Vandekerckhove wil met de hele ploeg vol voor winst gaan.

Reeds negen seizoenen speelt Jurrie Vandekerckhove bij KSKV. Hij is dus een oudgediende bij de club. “Ik ben hier samen met Arne Dereere negen jaar geleden toegekomen, een jaartje nadat Paul Degroote voorzitter werd”, aldus de 35-jarige centrale verdediger Jurrie Vandekerckhove.

Zeven promoties

“We speelden toen in derde provinciale. Daarna werd het tweede en eerste provinciale. Via de eindronde promoveerden we naar het nationale voetbal en samen met Arne stapten we naar de B-ploeg. Toen ik negen jaar geleden kwam spreken met voorzitter Paul zei hij dat hij het tien jaar zou doen. De laatste tijd hoorde je wel links of rechts dat hij zou stoppen maar zolang hij het zelf niet zei, was het niet zeker. Inmiddels heeft hij dat wel gedaan.”

“De voorzitter heeft er zijn hart en ziel ingestoken”

“Het is natuurlijk heel spijtig dat hij stopt. Hij heeft enorm veel gedaan voor het voetbal in Zwevezele, voor de spelers in zijn bestuursperiode. Zevenmaal gepromoveerd in zijn periode. Hij heeft er dan ook zijn hart en ziel ingestoken en was de grootste supporter van de ploegen. Het voetbal in Zwevezele heeft tien jaar zijn leven gedomineerd en het is dus heel spijtig dat dit nu stopt. Daar moet je heel veel respect voor hebben. Voor mij komt er nu ook een einde aan, ik stap met Arne over naar SV Loppem.”

Derby

“Nu volgt de wedstrijd tegen VV Tielt”, gaat Jurrie verder. “Op hun veld, dat echt een dramatisch veld is, wonnen we met 0-3. Dat betekent niet dat het een walk-over zal worden. Tielt is een ploeg die graag met hoge druk speelt, aanvallend is ingesteld en blijft lopen. Bovendien kan de ploeg de puntjes gebruiken en zullen ze er alles aan doen om toch iets mee te pakken naar huis. We zullen dus een stevig blok moeten zetten en zorgen dat we vlug op een 2-0-voorsprong komen. Zo kunnen we dan ons eigen spel spelen. Ons veld is ook niet denderend maar laat ons hopen dat het zo goed als droog blijft zodat we ons voetbal kunnen brengen en de drie punten thuis houden.” (WDV)