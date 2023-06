SK Snaaskerke moet op zoek naar nieuwe trainer: Wesley Deschacht gaat mee met Yves Vanderhaeghe naar Saudi-Arabië

Begin 2023 nam Bredenaar Wesley Deschacht over van Didier Crombez als trainer van SK Snaaskerke in tweede provinciale en vorige week werd de nieuwe spelersgroep van de groenzwarten voorgesteld, onder impuls van Deschacht werd samengesteld. De ambitie was om in 2023-24 iets meer dan het behoud te beogen.

Het ‘huwelijk’ Deschacht-SK Snaaskerke is echter van korte duur. Wesley Deschacht kreeg het aanbod om trainer Yves Vanderhaeghe te vergezellen naar Saudi-Arabië en die kans wil de ambitieuze Bredenaar zeker niet missen.

“Ik heb al eens samengewerkt met Yves bij KV Oostende als video-analist en nu krijg ik de mogelijkheid om Yves te vergezellen naar Saudi-Arabië. Het is de kans van mijn leven om de internationale toer op te gaan, iets waar ik altijd van gedroomd heb. Mijn vrouw Karen en mijn twee kinderen, Diewke en Kjell, steunen me volledig in mijn beslissing om in te gaan op die unieke uitdaging. Yves wordt hoofdtrainer van de tweedeklasser Al Faysala, Gino Caen wordt T2 en ik word T3, video-analist. Maandag breng ik met Yves en Gino een eerste contactbezoek aan de club en dan gaan we terug om de voorbereiding op het seizoen te starten. Uiteraard is het de bedoeling dat ik in contact blijf met mijn familie en tijdens het seizoen regelmatig naar België, naar Bredene, zal komen.”

“Ik ben razend benieuwd om aan de slag te gaan in Saudi-Arabië. Tegelijk vind ik het spijtig dat ik mijn jongerenproject bij SK Snaaskerke niet verder zal kunnen zetten. Het was de ambitie om vooral met jong talent te werken en SK Snaaskerke te laten uitgroeien tot een vaste tweedeprovincialer. Ik hoop dat het bestuur van de groenzwarten begrip zal opbrengen voor mijn nieuwe keuze. Ik spring op een trein die mogelijks maar één keer aan mijn deur zal passeren en die wil ik niet missen!”