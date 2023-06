SK Snaaskerke blikt vooruit op volgend seizoen:“Ambitie gaat verder dan het behoud”

SK Snaaskerke slaagde er vorig seizoen in het behoud te verzekeren in tweede provinciale. Na nieuwjaar kwam Bredenaar Wesley Deschacht zijn dorpsgenoot Didier Crombez vervangen als trainer van de groenzwarten en nu staat ‘Wes’ voor de uitdaging beter te doen dan alleen maar het behoud.

“Dankzij enkele goede transfers, een mix van ervaring en jeugd, mogen we de ambitie koesteren om volgend seizoen beter te doen en een plaats in de middenmoot van tweede provinciale af te dwingen”, meent Wesley Deschacht. “Het wordt een aantrekkelijke reeks met veel geladen derby’s. We zijn niet bang voor de uitdaging en hopen ons doel te bereiken met een gezonde aanpak.”

“Ik beschik over een spelersgroep van 41 spelers. De besten zullen spelen en ik reken daarbij op de vele jonge talenten bij beloften en U19. Ik deel de ambitie van de club om, zo veel mogelijk, eigen talent te laten doorstromen.”

“Onze voorbereiding start op 20 juli. Naast de bekerwedstrijden zijn er oefenwedstrijden gepland tegen SV Jabbeke en WS Adinkerke. en zal er ook gevarieerd getraind worden. We moeten klaar zijn voor start van de competitie op 3 september.” (FRO)