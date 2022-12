SK Snaaskerke (2B) zet scheve situatie recht in extra-time: “Van goudwaarde in de strijd voor het behoud”

De Wereldbeker in Qatar heeft al veel verrassingen opgeleverd, maar ook in ons provinciaal voetbal kan het soms wel eens ‘spoken’. Dat gebeurde zondag op het veld van SK Snaaskerke in de thuiswedstrijd tegen SK Zwevezele, een ware thriller!

De thuisploeg leidde bij de rust met 1-0, een kopbaldoelpunt van Brian Cordier. Iedereen was er het unaniem over eens dat de bezoekers de beter voetballende ploeg waren en dat de einduitslag zeker nog niet op het bord stond. De thuisploeg bleef keihard werken en toen ref Ronny Deman, het nummer 39 van Zwevezele, Versele, met een tweede gele kaart naar de kleedkamer stuurde, leek groenzwart op rozen te zitten.

Niets was minder waar want in vijf minuten zette Zwevezele, met tien tegen elf, de scheve situatie recht. Een inlegger van Provoost en een ‘gevleide’ strafschop van Trioen brachten de tussenstand op 1-2, met nog tien minuten op de klok. Niemand geloofde nog in een terugkeer van de thuisploeg.

Twee minuten voor tijd werd Brian Cordier, na een corner onderuit gehaald in de rechthoek. Joren Durand zette de strafschop feilloos om, 2-2 op twee minuten van het einde.

Apotheose

Een gelijkspel was een uitslag waarmee ze bij SK Snaaskerke wel konden leven. Maar de triller was nog niet aan de apotheose toe. Na een Snaaskerkse aanval op rechts, waarbij de bal, al of niet over de zijlijn ging, kwam de bal op links bij de vrijstaande Joren Durand terecht. Die aarzelde niet en mikte het leer met een boogbal hoog voorbij de bezoekende doelman tegen de touwen, 3-2!

“Bij 1-2 leek het over en out voor ons, maar met onze sterke spelersgroep zijn we blijven knokken en hadden het geluk aan onze kant”, reageerde ‘de man van de match’ Joren Durand na de knotsgekke wedstrijd.

“Ik bleef kalm en heb die strafschop zonder twijfels binnengeschoten. Met die late 2-2 en een punt waren we al tevreden, maar uiteindelijk werd het nog een driepunter, die van goudwaarde is in de strijd voor het behoud. We verloren in Lichtervelde, maar met zes op zes, thuis tegen Lissewege en Zwevezele, staan we er iets beter voor. Voor nieuwjaar kunnen we misschien nog een puntje pakken in Jong Male.”

“Wat mijn toekomst betreft, is nog niets beslist. Mijn studies zitten erop. Vanaf januari ga ik aan het werk in Zeebrugge. Ik voel me uitstekend bij SK Snaaskerke, maar de deur staat open voor een transfer hogerop. Er is nog niets beslist!”