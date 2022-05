SK Nieuwkerke stelt met Eddy Verbeeck (T1) en Geert Broutin (T2) twee nieuwe trainers voor

Na het onverwachte vertrek van Nicolas Somers zocht SK Nieuwkerke een nieuwe hoofdtrainer. Dinsdagavond was de kogel door de kerk: Eddy Verbeeck volgt de naar Lendelede vertrokken Somers op. De club maakte ook een einde aan de samenwerking met Kurt Declerck, zijn opvolger is oude bekende Geert Broutin.

Nicolas Somers stond nog maar sinds half augustus aan het roer bij SK Nieuwkerke. Zijn voorganger Pedro Nolf moest door medische redenen afhaken. Nieuwkerke wilde doorgaan met Somers, maar het was hijzelf die besliste om te vertrekken. “Hij wordt voor de eerste keer papa binnenkort en in Lendelede vindt hij een club op enkele kilometers van zijn deur”, schetst sportief verantwoordelijke Danny Vandenberghe. “Alle begrip voor deze beslissing, al was het onze intentie om door te gaan met Nicolas. We openden meteen de zoektocht naar een opvolger en kwamen uit bij Eddy Verbeeck. Eddy was tot iets over halfweg dit seizoen aan de slag bij derdeprovincialer Eendracht Hooglede. Toen hij een rugoperatie moest ondergaan, nam zijn assistent over. Zijn rugproblemen waren echter sneller dan verwacht achter de rug, maar zijn assistent bleef aan het roer, waardoor Eddy plots zonder club zat.”

Nieuwe assistent

Eddy Verbeeck (52) heeft jarenlange ervaring in nationale en provinciaal voetbal als speler, hulptrainer en hoofdtrainer. Zijn rechterhand wordt echter niet Kurt Declerck. SK Nieuwkerke besloot om een einde te maken aan die samenwerking. “Niets dan goeds over Kurt maar we voelden dat het tijd werd voor een nieuw hoofdstuk. Uiteindelijk zijn we blij om de terugkeer van Geert Broutin aan te kondigen. Na passages bij Elverdinge en Hollebeke komt Geert weer thuis en zal hij de rol van T2 op zich nemen.”

Qua ambities wil SKN wat beter doen dan dit seizoen. “We pakten dit seizoen de punten die nodig waren, maar de uitschieters bleven wat uit. Maar er waren verzachtende omstandigheden: de moeilijke voorbereiding met de late trainerswissel, de vele blessures, enzovoort. Daarom maken we nog volop werk van de uitbouw van de kern, waarbij we de concurrentie nog wat meer willen aanscherpen. Bovendien krijgen we komend seizoen enkele leuke affiches met onder meer Zonnebeke, Beselare en Geluveld en dan willen we uiteraard geen mal figuur slaan”, aldus nog Danny Vandenberghe.