Sélim Sahnoune (KVC Ardooie – 2B): “Eerste periodetitel is binnen”

Het was feest zondagavond bij KVC Ardooie. Coach Pieter-Jan Ghysselen had zijn troepen immers naar de eerste periodetitel geloodst na 3-2 winst in de topper tegen Jong Male.

Vóór het seizoen had niemand dergelijk scenario verwacht, ook de 28-jarige rechtsachter Sélim Sahnoune niet. “In het tussenseizoen investeerde de sportieve cel in enkele regionale jonge talenten om dit keer een rustig seizoen te kunnen draaien in tweede. De eerste tien wedstrijden zijn echter bijna vlekkeloos verlopen met slechts één nederlaag. Zondag moest met onze concurrent Jong Male gestreden worden om de eerste periodetitel. Bij ons was er vooraf wel gezonde stress, maar zeker geen druk, bij de tegenstander lagen de kaarten wel anders”, aldus Sélim Sahnoune.

“Tijdens de partij hebben we steeds voorop gestaan, alhoewel onze goalie Brent Callewaert ons op het einde wel behoedde van een gelijkspel met een miraculeuze redding. Niemand had dit verwacht, maar Ardooie is de eerste ploeg in deze reeks die iets kon vieren. Het geheim? We hebben echt een jeugdige enthousiaste groep die luistert naar alle tips en ervaringen van anderen. Natuurlijk heeft ook de trainersstaf een belangrijk aandeel in dit eerste succes.”

Bang hart

En nu doorgaan op het elan tegen de verre buren uit Tielt? “Als we er de klassering bijnemen, staat onze volgende tegenstander maar dertiende, maar toch is het geen te onderschatten opdracht. Met die mannen heb je echter nooit gedaan, weten we uit het verleden. Om eerlijk te zijn, vertrekken we toch een beetje met een bang hart naar Tielt.”

“Achter de naam van Guillermo Prez staat een groot vraagteken, Milan Devuyst is nog onbeschikbaar. Dit verklaart wellicht ook ons succes. We hebben nog niet te veel te maken gehad met blessures en schorsingen.”

“Onze ambitie blijft voorlopig een rustig seizoen draaien en daar zijn we goed voor op weg. Mochten we natuurlijk over enkele maanden nog steeds aan de leiding staan, dan zullen we onszelf verplicht zijn om ons doel bij te stellen, maar voorlopig is dit zeker nog niet aan de orde”, besluit de business developer uit Kortrijk. (SBR)

Zaterdag 12 november om 19 uur: VV Tielt – KVC Ardooie.