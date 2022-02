Sébastien Leenknegt en KFC Poperinge (2B) nog op zoek naar versterking: “Ooit weer in eerste provinciale spelen”

Na twee nederlagen tegen betere ploegen uit de reeks heeft KFC Poperinge na de lange winterstop zijn eerste driepunter binnengehaald op het veld van hekkensluiter Emelgem-Kachtem. Het werd een nipte overwinning maar T2 Sébastien Leenknegt is tevreden dat er eindelijk opnieuw gevierd kon worden.

“We hebben een moeilijke periode achter de rug. Verschillende spelers liepen een coronabesmetting op en we kampen met verschillende geblesseerden. We hebben de voorbije weken ook vaak met een halve basisploeg moeten aantreden. Gelukkig liggen die vervelende weken nu achter ons.” Momenteel staan de roodgelen op een plaats die op het einde van de competitie recht geeft op een ticket voor de eindronde. “Het is niet onmiddellijk onze ambitie om zeker in de top vijf te eindigen. Als we eind april op deze plaats staan, zullen we uiteraard niet nalaten om onze kansen te verdedigen in de nacompetitie. In een eindronde is alles mogelijk en worden de resultaten vaak bepaald door de vorm van de dag. Het wordt belangrijk om februari en maart goed door te komen en dan zien we verder wel”, aldus Leenknegt.

Vreemde reeks

“We zitten in een heel vreemde reeks. Enkele ploegen niet te na gesproken, kan iedereen kan van iedereen winnen. Wevelgem is met voorsprong het sterkste team, maar er zijn zeker acht ploegen die aanspraak kunnen maken op een plaatsje in de eindronde. Ons probleem is het scorend vermogen. Voetballend behoren we tot de betere ploegen van de reeks. Als je echter moeilijk scoort, verlies je soms wedstrijden die je altijd moet winnen op basis van het geleverde spel.”

“Het wordt komend weekend geen simpele wedstrijd in Dottenijs. Het is een stevig team en ze hebben zich tijdens de winterstop gevoelig versterkt. Vorig weekend verloren ze tegen Wevelgem, maar de laatste tijd boeken ze mooie resultaten.”

Doorstroming jeugd

Het blijft de ambitie om over afzienbare tijd terug in eerste provinciale te spelen. “De doorstroming van de eigen jeugd en het aantrekken van jongens uit de regio blijft ons hoofddoel. Er werden al enkele versterkingen voor komend seizoen binnengehaald en we zijn nog naarstig op zoek naar een spits. Dit jaar top vijf halen en volgend seizoen promoveren… dat zou schitterend zijn”, (PDC)

Zaterdag 19 februari om 19 uur: Dottenijs Sport – KFC Poperinge A.