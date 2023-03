Sander De Deygere (Club Roeselare – 2B) ontmoet ex-ploeg KVC Ardooie: “We hebben iets recht te zetten”

Zondagnamiddag staat in tweede provinciale B in het Rodenbachstadion in Roeselare een interessante affiche op de kalender: de derby tussen Club Roeselare en KVC Ardooie. Voor de 30-jarige Sander De Deygere is de confrontatie nog iets spannender, aangezien hij tegen zijn ex-ploeg speelt.

“De beleving naar de derby is net iets anders omwille van het derbygevoel. Niemand zal dus extra gemotiveerd moeten worden en eigenlijk hebben we nog iets recht te zetten na de heenmatch, die nipt werd verloren. Daar verdienden we zeker meer dan het verlies. Ardooie kon zijn favoriet spelletje spelen na hun openingsgoal door op snedige counters te loeren. Daar hebben ze ook de spelers voor. Ik verwacht dus een dito scenario als in de heenmatch, maar hopelijk zitten wij nu eens in het winnende kamp. Het gevoel zit alvast goed, want na Nieuwjaar hebben we nog niet verloren. Daardoor zijn we ook nog steeds in de running voor de eindronde. We hebben trouwens ons lot daarvoor in eigen handen, want in de laatste zeven matchen hebben we nog rechtstreekse confrontaties met nu Ardooie en later nog Bredene en Koekelare. Voor mij zijn het trouwens de laatste weken in het shirt van Club Roeselare want vanaf volgend jaar verdedig ik de kleuren van het ‘nieuwe’ Dadizele. Een nieuwe club moet voor mij een nieuwe uitdaging bezorgen en zo speel ik op mijn best. Daar ga ik natuurlijk ook moeten knokken voor mijn stek want de kern is echt wel kwalitatief sterk”, besluit de kinesist uit Rumbeke.

Kunstgras

In het hart van de Ardooise defensie staat met de 21-jarige Vadim Vanneste een rots in de branding. Dat bewees hij vorig weekend opnieuw in een andere derby thuis tegen Zwevezele. “Na een moeilijke start hebben we rond het half uur de controle over de match overgenomen en niet meer afgegeven. Daardoor staan we nu nog steeds op die mooie tweede plaats. Nog strijden voor de titel zal moeilijk zijn, gezien Bredene al uitgelopen is met zeven punten. Zondag wacht dus de derby tegen Club Roeselare. De Rodenbachzonen staan ervoor gekend dat ze bikkelen voor elke bal tot de laatste seconde en ook over goeie voetballers beschikken. Het wordt dus zeker geen gemakkelijke opdracht maar toch gaan we opnieuw voor de volle pot, zeker nu Roeselare sinds een aantal jaar ook over een goed kunstgrasveld beschikt”, besluit de student uit Ardooie. (SBR)

Zondag 12 maart om 15 uur: Club Roeselare – KVC Ardooie.