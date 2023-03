Samenwerking tussen Dosko Beveren (2B) en TVJO Bram Lucker stopt: “Dankbaar voor alles wat hij gedaan heeft”

Dosko Beveren behaalde een 1-1-gelijkspel in de derby tegen Club Roeselare, maar het nieuws van het afgelopen weekend was het plotse afscheid van TVJO Bram Lucker. “Spijtig, maar we zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor de club gedaan heeft”, aldus voorzitter Philip Carron.

De verrassing was groot toen Bram Lucker (41) zaterdagnamiddag via ProSoccerData liet weten dat hij stopt als TVJO bij Dosko Beveren. “Uit respect voor de club heb ik beloofd om niet veel meer te zeggen erover, maar ik wil wel duidelijk maken dat het niet mijn intentie was om te stoppen. Mits goede afspraken en goede taakverdeling zag ik de combinatie met het trainerschap bij KVK Westhoek zeker mogelijk. Het is allemaal hard aangekomen, want het is een beetje alsof je je kindje moet afgeven, maar ik heb altijd alles gegeven voor de club en kijk met trots terug op wat we hier de voorbije 4,5 seizoenen verwezenlijkt hebben, met onder meer het interprovinciaal label. Ik wil dan ook de vele mensen bedanken met wie ik de voorbije jaren op een constructieve manier samengewerkt heb. Ik koester zeker geen rancune en zal zeker nog op Dosko te zien zijn.”

Nieuwe TVJO?

Bij Dosko Beveren moeten ze dus op zoek naar een nieuwe TVJO. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 april kandidaat stellen door een mailtje te sturen naar info@doskobeveren.be. “We vinden het zeker spijtig dat Bram het Dosko-verhaal verlaat, maar we zijn hem enorm dankbaar voor wat hij hier de voorbije jaren gedaan heeft”, aldus voorzitter Philip Carron. “Hij heeft ons samen met zijn broer Ruben naar het interprovinciaal niveau gebracht en hier prachtig werk verricht. Dat er een plan B was voor het TVJO-schap? Dat moet je als club altijd hebben, maar Bram was nog steeds onze eerste keuze. Hij is en blijft altijd welkom op Dosko, net als zijn kids die hier spelen.”

“In het bestuur waren we de voorbije jaren heel wat mensen met ervaring bij de jeugd kwijt, maar met de komst van Bram kwam er een nieuw elan”, pikt bestuurslid Dieter Carron in. “Hij heeft ons wakker geschud en doen inzien wat voor een potentieel er hier was. Als club zijn we met hem meegegaan in zijn verhaal en hij heeft ons naar interprovinciaal niveau gebracht. Het huidige seizoen liep op allerlei vlakken wat moeizamer en Bram is altijd heel ambitieus. Bovendien trekken er altijd wel clubs aan zijn mouw, zoals recent nog Club Brugge. Je moet dus wel een plan B hebben, voor het geval dat… Maar hij is altijd ons A-plan geweest.”

B-ploeg

Ondertussen zijn er bij Dosko ook plannen om weer een B-ploeg op te starten in vierde provinciale, die als Jong Dosko door het leven zal gaan. “Het IP-verhaal loopt niet door bij de beloften en je bent daar nooit zeker of je provinciaal mag spelen. Het verschil in niveau kan dus groot zijn. Daarom dus die B-ploeg, om onze jongeren een mooi niveau te kunnen blijven aanbieden. We zullen zien wat het geeft en evalueren het jaar na jaar”, aldus Dieter, die laat weten dat er werk wordt gemaakt van het extra voetbalveld.

Ondertussen werd er ook nog gevoetbald. Dosko speelde 1-1 gelijk in de derby tegen Club Roeselare. “Een mooi punt tegen een eindrondekandidaat én het debuut van jeugdspeler Matteo Carlier. Ook Luca Seys mocht debuteren als invaller”, aldus een tevreden voorzitter, die zaterdag op een mooi resultaat tegen VV Tielt hoopt. “Als we winnen, zijn we zeker van het behoud.”

Zaterdag 25 maart om 19 uur: Dosko Beveren – VV Tielt.