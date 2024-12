“Samenwerking met Geert Broutin verloopt vlot”: Benjamin Lutun is speler en trainer bij SK Nieuwkerke (2B)

Na het vertrek van Patrick Van Hoof koos het bestuur van SK Nieuwkerke voor een trainersduo: voormalig T2 Geert Broutin en kapitein Benjamin Lutun. De 37-jarige ex-speler van onder meer Club Brugge en KSV Roeselare blijft ook actief als speler en zet nu zijn eerste stappen in het trainersvak.

“De trainingen leiden we met twee. Tijdens de match sta ik op het veld en zit Geert in de dug-out. Op die manier hebben we elk een ander perspectief op de wedstrijd. De samenwerking verloopt vlot”, zegt Benjamin. “We praten veel. Soms zijn we het niet eens, maar dat is niet erg. Meningen mogen verschillen. We zoeken steeds naar de best mogelijke oplossingen in het belang van de ploeg.”

Het duo Broutin-Lutun startte meteen met twee overwinningen. “Een 3-2-zege tegen RC Waregem B op karakter. Daar onthouden we vooral de punten, na negen matchen waar we slechts één punt pakten. Daarna volgde een uitzege bij SC Zonnebeke. Dat was onze beste match van het seizoen met uitstekende pressing. De voorbije twee weken botsten we op sterke tegenstanders Avelgem en Moorsele. Tegen Moorsele zat er misschien wel iets meer in, want in de tweede helft waren we de evenknie.”

20 jaar in eerste ploeg

SK Nieuwkerke telt na 14 matchen tien punten en staat daarmee voorlaatste. “In onze situatie zijn alle punten welkom. Zelf stap ik elke match het veld op met de intentie om de drie punten te winnen. Die mindset heb ik al mijn hele carrière. Komende zondag is er een cruciale match tegen SV Moorslede. Bij winst komen we op twee punten van hen. Daarna volgt nog een verplaatsing tegen leider RC Bissegem A”, geeft de aanvallende middenvelder mee, die al ruim 17 jaar in een eerste ploeg speelt. “Als jonge snaak kwam ik piepen bij de eerste ploeg van Club Brugge. Via KSV Roeselare, SK Ronse, Winkel Sport, KVK Westhoek en FC Gullegem kwam ik vier jaar geleden in Nieuwkerke terecht. Ik voel me fit en liep onlangs nog een halve marathon om in conditie te blijven”, aldus de filiaalverantwoordelijke uit Duinkerke. (API)

Zondag 8 december om 14.30 uur: SK Nieuwkerke SV Moorslede.