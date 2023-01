Roy Caes met KFC Lichtervelde (2B) tegen zijn jeugdploeg Dosko Beveren: “De match leeft op het werk”

KFC Lichtervelde begon het jaar met een teleurstellend 0-0-gelijkspel tegen SC Lombardsijde en raakt maar niet uit de gevarenzone in tweede provinciale B. Zondag staat de derby tegen Dosko Beveren op het programma. Voor doelman Roy Caes een extra bijzondere match, want hij begon zijn voetbalcarrière bij Dosko en ziet Gregory Anne, zijn collega bij Demey, in doel bij de tegenstander.

“In Lombardsijde speelden we een goede wedstrijd. We zien een positieve evolutie in ons spel, wat uiteindelijk wel het nodige vertrouwen schept”, aldus doelman Roy Caes, die ook nog eens de nul kon houden afgelopen weekend. “Het verhaal van heel ons seizoen is eigenlijk dat we al veel pech kenden en het vaak vertikten om de match naar ons toe trekken. Op die manier kan je inderdaad onderaan terechtkomen, maar hopelijk komt het alsnog goed. Zelf heb ik voor Nieuwjaar wat gesukkeld met blessures, maar ik hoop nu terug op de goede weg te zijn en fit te blijven, zodat ik KFCL ten volle kan helpen om het behoud te verzekeren.”

Zondag staat de derby tegen Dosko Beveren op het programma, voor beide clubs een heel belangrijke match in functie van het behoud. Dosko telt na de 1-0-overwinning van vorig weekend tegen KSKV Zwevezele vier punten meer dan Lichtervelde en kan iets meer ontspannen naar de match toeleven.

Ik ben mijn carrière ooit begonnen bij de duiveltjes van Dosko Beveren

“Dosko begon het jaar met een 1-0-zege tegen Zwevezele. Een knappe prestatie, dus zijn we op ons hoede”, klinkt het bij de 29-jarige Ruddervoordenaar. “In de heenronde konden we echter met 0-2-cijfers van Dosko winnen, dus we hopen dat te herhalen. Makkelijk zal het natuurlijk niet worden.”

Strijd tegen collega

Voor de ex-doelman van onder meer KM Torhout, VG Oostende, SV Koekelare, SV Oostkamp en SV De Ruiter wordt het zondag een extra speciale wedstrijd. “Want mijn ouderlijke huis is in Beveren en ik ben ooit mijn carrière bij de duiveltjes van Dosko Beveren begonnen. Bovendien is de doelman van Dosko, Gregory Anne, mijn collega bij Infrabureau Demey, dat trouwens ook in Beveren gevestigd is. De wedstrijd leeft enorm op het werk”, knipoogt Roy, die volgend seizoen naar KFC Hooglede vertrekt.

Zondag 22 januari om 14.30 uur: KFC Lichtervelde Dosko Beveren.