Ronny Houben is nieuwe T1 van VV Tielt (2B): “Kans die ik niet kon laten liggen”

VV Tielt won met 1-4 op het veld van hekkensluiter SV Loppem. Een deugddoende zege, want de club heeft een woelige periode achter de rug. Voor de tweede keer dit seizoen voerde VV Tielt immers een trainerswissel door. Met Ronny Houben als T1 hoopt de club nu de rust te herstellen en het behoud te verzekeren.

Ronny Houben was aan zijn derde seizoen bezig bij Doomkerke en deed het daar verre van slecht. Het team staat op een knappe derde plaats in vierde provinciale C en is goed op weg om een plaats in de eindronde te veroveren.

“De overstap van Doomkerke naar Tielt was op menselijk vlak een moeilijke beslissing, maar op sportief vlak was het een kans die ik niet kon laten liggen. Ik ben als coach nog steeds ambitieus en in dat opzicht is tweede provinciale een mooie uitdaging”, zegt hij.

“Bij Doomkerke heb ik in drie jaar iets moois opgebouwd en ik had er een goeie band met de spelers, de T2 en de voorzitter. Het is er echter altijd heel erg moeilijk om spelers te vinden en te behouden. Dat zorgt ervoor de sportieve ambities ook relatief beperkt zijn. Dat heeft zeker ook meegespeeld in mijn keuze.”

Nieuwe start nemen

“Bij Tielt kan ik werken met een zeer valabele kern. Mijn eerste indruk is dat het de spelers wat aan zelfvertrouwen ontbreekt en dat ze op conditioneel vlak niet volledig in orde zijn, maar deze groep heeft zeker potentieel.”

“De eerste opdracht zal zijn om de rust terug te brengen en om het behoud te verzekeren. Daarna kunnen we volgend seizoen een nieuwe start nemen. Iedere trainer heeft natuurlijk zijn eigen systeem en legt andere accenten. Dat is bij mij niet anders. Ik ben zelf een zeer pragmatische en menselijke trainer. Ik probeer realistisch voetbal te brengen zonder me te verliezen in hoogstaande tactische besprekingen. De komende weken zal het vooral zaak zijn om de spelers te leren kennen en om geleidelijk aan mijn spelsysteem te introduceren.”

(GD)

Zaterdag 11 februari om 19 uur: VV Tielt – WS Houthulst