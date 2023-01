Renzo Lingier (SK Snaaskerke): “Eerst het behoud verzekeren, dan pas contractbesprekingen”

Na een week waarin bekend raakte dat trainer Didier Crombez volgend seizoen moet plaatsmaken voor Wesley Deschacht, stond SK Snaaskerke zondag voor een zespuntenmatch, thuis tegen Tielt. Winnen was een must. Dankzij de late treffer van Renzo Lingier boekte SKS een 2-1 zege. Met 19 punten staat de club nu gedeeld elfde.

“Ik word eind januari twintig en heb de jeugd van SK Snaaskerke doorlopen”, vertelt Gistelnaar Renzo Lingier, die als magazijnier werkt bij Warenhuis Spegelaere. “Ik heb mijn kans gewaagd bij SK Eernegem en VK Torhout en ben teruggekeerd naar de beloften van SK Snaaskerke. Dit seizoen heb ik mijn kans gekregen in de A-kern. Sinds drie matchen ben ik basisspeler en speel ik met vertrouwen, in de spits.”

“Vandaag heb ik mijn eerste doelpunt gescoord en het is meteen een driepunter. Tielt kwam op voorsprong en gelukkig konden we via Simon Decock nog voor de rust gelijkstellen. In de tweede helft waren we de betere ploeg, met veel kansen. De spanning steeg en vijf minuten voor tijd kon ik de winning goal scoren. Ik kreeg de bal op de flank in mijn voeten. Een verdediger viel mij aan, ik kapte naar rechts en dan naar links, en schoot toen de bal met een wijde boog over de keeper in doel. De laatste minuten hebben we nog moeten knokken en kreeg ik een applausvervanging.”

“Volgende week willen we ook in Ardooie stunten. We hebben een sterke spelersgroep, die wil vechten voor elkaar, voor de punten. Voor contractbesprekingen voor volgend seizoen ben ik nog niet aan de beurt geweest, maar dat zijn zorgen voor morgen. Eerst wil ik, met de ploegmaten, het behoud afdwingen.”