RC Bissegem is grote winnaar van het weekend

RC Bissegem won vorige zaterdag de topper op concurrent FC Aalbeke en mag de datum van de kampioenenviering al vastleggen. De naaste achtervolgers Beselare en Aalbeke volgen op zes punten. Moorsele dat andermaal in eigen huis een scheve schaats reed, deze keer tegen Zonnebeke, ligt al acht punten achter.

RC Bissegem werd de grote winnaar van het voorbije weekend. De blauw-witten van T1 Pascal De Vreese verkochten hun rechtstreekse rivaal Aalbeke een stevige opdoffer en hebben hun lot nu in eigen handen.

Voorzitter Marc Cheyns zag het graag gebeuren, maar weigert mee te gaan in de euforie. “Uiteraard deden we een uitstekende zaak, maar de titel is nog lang niet binnen”, blijft het Bissegemse opperhoofd voorzichtig. “Komend weekend moeten we Lendelede in de ogen kijken. En wees er maar zeker van dat ons daar een moeilijke taak wacht. Die gasten zullen er op gebrand zijn om ons een peer te stoven. Of we op Aalbeke verdiend met de drie punten gingen lopen? Wat is verdiend in voetbal? Het zijn nog altijd de doelpunten die doorslaggevend zijn. En op dat vlak deden we het beter dan de thuisploeg. Trouwens, alle respect voor Aalbeke dat het ons niet gemakkelijk maakte.”

Eerste provinciale komt nu wel heel dichtbij voor Bissegem. “Of Racing in zijn bestaan ooit mocht proeven van de hoogste provinciale reeks?”, herhaalt Marc Cheyns onze vraag. “Ik zou het niet weten. Als het ooit gebeurde, moet dat voor de Tweede Wereldoorlog geweest zijn. In ieder geval, als het ons lukt, is het niet met de bedoeling om er te moeten vechten tegen de bierkaai”, aldus de voorzitter.

Fantastisch duo

“Met een sportieve gangmaker als onze T1 Pascal De Vreese zitten we goed. Pascal kan als geen ander er de schwung in krijgen en een hecht collectief kneden. En ere wie ere toekomt, ook T2 Roel Verstraete heeft zijn inbreng in het succes. Pascal en Roel, een fantastisch duo, zijn twee handen op één buik. Niet toevallig, sedert die twee samenwerken, hebben de spelers meerdere stappen gezet. Maar voor alle duidelijkheid, de titel is nog lang niet binnen. We staan er uitstekend voor, maar de grootste fout die we nu kunnen maken, is te gaan denken dat ons niets meer kan gebeuren”, besluit Marc Cheyns.

Zaterdag 1 maart om 19 uur: FC Lendelede RC Bissegem.