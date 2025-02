Pieter-Jan Ghyselen wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van KSK Vlamertinge A (2B)

Ook bij KSK Vlamertinge zijn ze volop bezig om het sportieve huiswerk af te ronden. Er werden al verschillende spelers vastgelegd en bij de eerste ploeg zal er ook een nieuwe trainer starten aan het seizoen 2025-2026. Pieter-Jan Ghyselen (ex-FWDM en KVC Ardooie) volgt huidig trainer Xavier Deleu op.

KSK Vlamertinge heeft dit jaar drie fanionploegen in competitie. De eerste ploeg staat in de brede middenmoot van tweede provinciale. “We hadden misschien op iets meer gehoopt”, vertelt sportief verantwoordelijke Yannick Platteeuw. “We hoopten op de subtop of linkerkolom. Er was een sterke voorbereiding, maar na een slechte seizoensstart kenden we een wisselvallig seizoen tot nu toe. Bovendien moesten we al vier verschillende keepers opstellen. Zondag volgt een belangrijke thuismatch tegen KRC Waregem B.”

Nieuwe trainer

Yannick was de voorbije weken druk in de weer met het afronden van de transfers. “Die transferperiode is heel druk en een ellendige periode. De clubs staan stevig onder druk en het is te hopen dat de bond eens ingrijpt. Volgend seizoen zien we Niels Vanneste (SK Elverdinge) vertrekken. We trokken een pak jong geweld aan. Emiel Craeymeersch en Ward Peel (allebei KFC Poperinge), Mathieu Demeulenaere (Eendracht Wervik), Noah Donse (Aalbeke Sport), Jarne Wydoodt (Sassport Boezinge), Niel Compernol en Ward Breyne (allebei Dadizele) en Roman Decoutere (Kortemark) zijn de nieuwe gezichten.”

De ploeg zal niet langer geleid worden door Xavier Deleu. “Vleternaar Pieter-Jan Ghyselen zal zijn functie overnemen. Pieter-Jan draagt de filosofie van onze club uit. We hopen om Xavier via een andere functie – wellicht in het bestuur – aan boord te houden. Hopelijk kunnen we het seizoen nog mooi eindigen, zodat Xavier na zes jaar langs de grote poort afscheid kan nemen als trainer. Lieven Lanszweert blijft als keeperstrainer.”

Tweede promotie op rij?

De B-ploeg in vierde en de damesploeg in tweede strijden nog mee voor een prijs. “De B-ploeg heeft – na een moeilijk begin – nog een waterkans op de eindronde. Voor de dames is het een onverhoopt succes. Ze staan knap tweede na het ongenaakbare Heule. Misschien zit er een tweede promotie in evenveel jaar in. Voor die ploeg zijn er zeker nog nieuwe speelsters welkom.”