Philip Heinkens (KFC Heist 2B): “Dimitri Delporte werd een vriend voor ‘t leven”

Een piepjong geheel verloor op bezoek bij Club Roeselare. Hierdoor zijn de kansen op het betwisten van de nacompetitie teloor gegaan. KFC Heist mag hoe dan ook terugblikken op een puik seizoen.

Voormalig T2 en huidig sportief coördinator Philip Heinkens werd destijds door de hoofdcoach gevraagd om hem bij te staan. Zij werkten als duo vlekkeloos samen tot begin dit speeljaar. Toen werd Philip Heinkens zwaar getroffen: “Ik vond mijn lieve echtgenote levenloos in bed. Op automatische piloot probeerde ik vervolgens nog als assistent door te gaan maar eerlijk, ik had mijn emoties niet onder controle. Dat resulteerde in enkele rode kaarten. Dimitri Delporte werd een vriend voor ‘t leven en begreep maar al te goed dat ik afstand nam van het veldwerk. Nu schuim ik voor hem de terreinen af en zoek versterkingen voor ons eerste elftal. Wel blijven we onze manier van werken trouw. We geven jongeren uit de regio alle mogelijkheden om bij ons hun passie bot te vieren.”

Huiswerk gemaakt

“We startten aarzelend aan het huidige kampioenschap, mede door ettelijke blessures. Vooral na Nieuwjaar geraakten we opnieuw op dreef, met dank aan die sublieme coach. Eind maart wonnen we met 3-0 tegen Loppem en lachte de nacompetitie ons toe. Daarna volgde twee op negen. Niemand stak een verwijtende vinger uit naar de groep, de jongens hadden zich overtroffen en waren blijkbaar aan het einde van hun krachten.”

“Na corona schakelden we over op jonge elementen, die allemaal dezelfde premie opstreken. Ons verblijf in tweede provinciale kwam nooit in gevaar en we mochten al proeven van de nacompetitie. Nu is het net niet geworden en zullen we nog één keer onze sportieve plicht vervullen thuis tegen Zwevezele. Intussen hebben we ons huiswerk voor volgend kampioenschap gemaakt. Doelman Salvatore Ciulla komt over van Blankenberge samen met Julien Csepregi en Thiebo Gies, die een jaar inactief was. Spits Quinten Decock trokken we aan van Knokke en Dean Van Droogenbroeck van Denderhoutem.” (JPV)

Zondag 30 april om 15 uur: KFC Heist – KSKV Zwevezele.