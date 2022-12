Peter Yde, T2 KVC Ardooie (2B), tegen ex-ploeg Club Roeselare: “Details zullen wellicht beslissen”

Na de derbyzege tegen Dosko Beveren maakt KVC Ardooie zich op voor het volgende streektreffen, tegen Club Roeselare. Een speciale match alvast voor Peter Yde. De assistent-coach bij de autoritaire leider in tweede provinciale B speelde in het verleden immers bij Club.

Wie had dit ooit verwacht? KVC Ardooie staat na 13 speeldagen autoritair aan de leiding in tweede provinciale B. “We wisten wel dat onze sportieve cel in het tussenseizoen sterk werk had geleverd en in de regio jeugdige talenten was gaan ronselen, maar dat we nu op kop zouden staan, hadden we totaal niet verwacht”, aldus T2 Peter Yde.

“We wilden eigenlijk gewoon eens een rustig seizoen draaien en daar zijn we met deze jeugdige kern dus goed voor op weg. Elke dag opnieuw merk je dat de honger bij die jeugdige bende nog niet gestild is. Ook op Dosko Beveren hebben we eigenlijk nauwelijks problemen gehad om voorbij de tegenstander te geraken. De 0-1 eindstand laat het misschien niet vermoeden, maar ons overwicht was echt wel groot te noemen.”

KVC Ardooie hoopt op dit elan door te gaan in de tweede derby op rij, deze tegen Club Roeselare. “Zelf zag ik de Rodenbachzonen nog niet aan het werk, gelukkig onze scoutingscel wel en ook zij beseffen dat het geen hapklare brok wordt. Details zullen dus wellicht over de punten beslissen. Waarvoor we moeten opletten dan? Bij Roeselare lopen enkele ervaren rotten rond die in hun eentje iets kunnen forceren, maar onze coach Pieter-Jan zal zeker weer willen uitgaan van eigen sterkte. We kijken eigenlijk heel weinig naar de tegenstander, bedoeling is om elke week ons eigen willetje op te dringen.”

Turbulent einde

Zelf heeft Peter Yde een verleden als speler bij Club Roeselare. “Enkele jaren geleden ben ik er inderdaad actief geweest in het hart van hun defensie. Ik beleefde er schitterende tijden tot er drie jaar geleden een turbulent einde volgde, waar ik niet meer dieper op inga. Daarna ben ik naar KVC Ardooie gekomen onder Filip Comptaert, eerst als speler en nu dus als T2. Toen hij hier zijn ontslag gaf na een mindere periode was dit mijn donkerste dag tot op heden bij Ardooie.”

“Gelukkig hebben ze een sterke vervanger gevonden met Pieter-Jan Ghyselen. Van Filip heb ik veel dingen geleerd, maar ook de huidige coach is een goeie leermeester. Of ik op termijn zelf hoofdcoach wil worden? Dat zou ik heel graag willen, maar mijn job als nutricionist in de veevoeding laat dit niet toe. Hoofdtrainer zijn, vraagt nog veel meer tijd dan mijn huidige functie als assistent. Ik ga dus niet snel van functie wisselen, zelfs niet van club. Voor volgend jaar is er trouwens al een mondeling akkoord”, besluit de 39-jarige Roeselarenaar.

(Stefaan Bogaerts)