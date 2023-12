Pedro Nolf vertrekt bij BS Geluveld (2B), opvolger is Nordine Vanroosbeke

Pedro Nolf stapte dinsdagavond op bij BS Geluveld. “Een verschil in toekomstvisie is de belangrijkste reden, het sportieve heeft er eigenlijk niets mee te maken”, zegt de 52-jarige trainer. De club maakte snel werk van een opvolger. Nordine Vanroosbeke uit Zwevegem komt zich donderdagavond voorstellen aan de spelersgroep.

BS Geluveld telt 10 op 36. Het schoot verschroeiend uit de startblokken met 7 op 9. Sinds dit seizoen stond Pedro Nolf aan het roer van BSG, maar daar komt dus een vervroegd einde aan. “We namen met de trainers – Jean-Pierre Wickaert, Olivier Jaecques en mezelf – de beslissing om per direct te stoppen. Eerder gaven we al aan om niet te verlengen voor volgend seizoen. Er zijn te grote verschillen in toekomstvisie tussen club en staf. De sportieve situatie dit seizoen heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Het is overigens met pijn in het hart ten opzichte van de spelers.”

Weinig fundamenten

Pedro zoomt nog even dieper in op dat verschil. “Het besef was er dat we zouden moeten strijden tot de laatste speeldag om de club in tweede provinciale te houden. Dat besef was er al van bij aanvang en daar is ook niks mis mee. De goede start deed misschien sommigen wel dromen, maar ik zit lang genoeg in het vak om dat soort dingen te relativeren. Over de spelersgroep niks dan goeds. Het was heel aangenaam werken, getuige hiervan het feit dat er altijd meer dan 20 man op training was.”

Werkklimaat

“Wat wel een probleem was, was het werkklimaat waarin we ons ding moesten doen. Elke week was er wel iets dat tot frustraties leidde. Bijgevolg was mijn T2 al eens gestopt en op mijn vraag teruggekeerd en had ook onze afgevaardigde Steven Claus er al de brui aan gegeven. Wanneer negativisme en conflictmodel regeren, dan kan je niet meer van een gezond werkklimaat spreken. Dit is alleszins niet de sfeer waarbinnen ik, naast mijn drukke job, mijn hobby kan en wil uitoefenen”, aldus Pedro, die voor de tweede keer aan de slag was bij BS Geluveld en al telefoontjes kreeg van andere clubs. “Ik werd woensdag een drietal keer gebeld, maar dit was mijn laatste kunstje.”

Onverwacht

Bij het bestuur reageren ze bij monde van secretaris Ronny Durnez. “Voor ons kwam het vertrek eerder onverwacht. We kunnen echter niet ontkennen dat de resultaten de voorbije weken minder waren. Een overwinning op het veld van Komen-Waasten en verder acht nederlagen in negen matchen.”

Drie matchen voor Nieuwjaar

Intussen is er al een opvolger voor Nolf. “We konden snel schakelen en stelden Zwevemgenaar Nordine Vanroosbeke aan. Hij komt donderdagavond langs op training om zich voor te stellen aan de spelers. Zaterdag volgt een zware verplaatsing naar Avelgem, daarna spelen we nog twee keer thuis voor Nieuwjaar, tegen Marke en Bissegem. Hopelijk sprokkelen we nog wat punten voor de feestdagen”, aldus Ronny Durnez.