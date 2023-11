Patrick Van Hoof moet SK Nieuwkerke (2B) uit de degradatiezone halen: Wevelgemnaar volgt opgestapte Eddy Verbeeck op

Na de 4 op 27 en de pijnlijke nederlaag van afgelopen zondag in Komen-Waasten (2-1) besloot Eddy Verbeeck om zijn ontslag in te dienen. De club ging intussen op zoek naar een vervanger en stelde oude bekende Patrick Van Hoof aan.

SK Nieuwkerke kende vorig seizoen onder Eddy Verbeeck nog een vlekkeloze start met 18 op 18. Dit seizoen was het andere uiterste. Na de 0 op 18 leek er beterschap op komst met vier punten uit twee matchen. Zondag werd er echter een pijnlijke nederlaag geleden in de zespuntenmatch tegen Komen-Waasten.

Schokeffect

Ondanks een man meer werd in het slot alsnog verloren. “Deze nederlaag kwam zwaar binnen bij onze club”, vertelt sportief verantwoordelijke Danny Vandenberghe. “Maandag liet coach Eddy Verbeeck weten dat hij zijn ontslag indiende. Eddy wil nu een schokeffect creëren en nam deze beslissing in het belang van de club. We zijn hem ongelofelijk dankbaar voor het voorbije anderhalf jaar. De trainingen waren van hoog niveau, maar dit seizoen rendeerde dat niet in de matchen. De mayonaise pakte niet en daarvoor hebben we als sportieve cel ook onze verantwoordelijkheid.”

Oude bekende

SKN bengelt onderin met 4 op 27 en dus werd er gezocht naar een dokter in de zaal. De club kwam uit bij oude bekende Patrick Van Hoof. “Patrick kennen we goed nadat hij hier eerder al enkele seizoenen coach was. In coronatijd verliet hij Nieuwkerke voor een avontuur bij KSK Vlamertinge. Sinds enkele maanden was hij een vrije trainer en zijn zoon Gilles speelt sinds dit seizoen bij ons. Hij kwam al enkele keren kijken naar zijn zoon, al wil ik wel benadrukken dat we pas na de beslissing van Eddy de gesprekken opstartten.”

Zware klus

Van Hoof kent de reeks door en door, maar er wacht hem een zware klus. “Patrick heeft gezegd dat hij het ziet zitten, maar hij beseft ook dat het geen evidente opdracht zal worden om de ploeg uit de degradatiezone te halen. Ons nieuwbouwproject zou tegen begin volgend seizoen klaar moeten zijn en het zou zonde zijn als dit in derde provinciale zijn. Al willen we nog niet veel doemdenken.”

Beveren-Leie

Geert Broutin blijft op post als T2. Donderdag leidt Patrick, die in Wevelgem woont, zijn eerste training. Zondag volgt de eerste match tegen SK Beveren-Leie. “Een ploeg die getraind wordt door Drazen Kukuric. Zij haalden 15 punten en ik hoop dat we iets kunnen rapen tegen hen”, aldus Danny Vandenberghe.