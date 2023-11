Patrick Van Hoof moet SK Nieuwkerke (2B) redden: “Club bleef altijd in mijn hart”

SK Nieuwkerke heeft met Patrick Van Hoof een nieuwe trainer. Een oude bekende, want hij was er eerder al vier seizoenen actief als coach. Hij volgde Eddy Verbeeck op die na 4 op 27 de handdoek in de ring gooide.

Na een 4 op 27 en een nederlaag tegen Komen-Waasten (2-1) besloot Eddy Verbeeck om zijn ontslag in te dienen. “Die nederlaag kwam zwaar binnen bij onze club”, vertelt sportief verantwoordelijke Danny Vandenberghe. “Een dag na dat verlies, op maandag 30 november, liet coach Eddy Verbeeck weten dat hij zijn ontslag indiende. Eddy wil nu een schokeffect creëren en nam deze beslissing in het belang van de club. We zijn hem ongelofelijk dankbaar voor het voorbije anderhalf jaar. De trainingen waren van hoog niveau, maar dit seizoen rendeerde dat niet in de matchen. De mayonaise pakte niet en daarvoor hebben we als sportieve cel ook onze verant-woordelijkheid.”

“Het zou zonde zijn als we ons nieuwbouwproject moeten inhuldigen in derde provinciale” – Danny Vandenberghe

In zijn zoektocht naar een opvolger kwam de club uit bij oude bekende Patrick Van Hoof. “Patrick kennen we goed nadat hij hier eerder al enkele seizoenen coach was”, aldus Vandenberghe. “In coronatijd verliet hij Nieuwkerke voor een avontuur bij KSK Vlamertinge. Sinds enkele maanden was hij een vrije trainer en zijn zoon Gilles speelt dit seizoen bij ons. Hij kwam al enkele keren kijken naar zijn zoon, al wil ik wel benadrukken dat we pas na de beslissing van Eddy de gesprekken opstartten.” Van Hoof kent de reeks door en door, maar er wacht hem een zware klus. “Patrick heeft gezegd dat hij het ziet zitten, maar hij beseft ook dat het geen evidente opdracht zal worden om de ploeg uit de degradatiezone te halen. Ons nieuwbouwproject zou tegen begin volgend seizoen klaar moeten zijn en het zou zonde zijn mochten we dat in derde provinciale moeten inhuldigen. Al willen we nog niet te veel doemdenken.”

Geert Broutin blijft op post als T2. Zondag zat hij terug samen met Patrick Van Hoof op de bank. Zij zagen samen hoe de thuismatch tegen KSK Beveren-Leie op 3-3 eindigde. “Tot in de 90ste minuut stonden we 3-1 voor, maar twee inworpen later stond het plots 3-3”, aldus Van Hoof.

Uitdaging

“Het was zuur, maar als trainer ben ik supertevreden over het geleverde spel van mijn team. We hebben – voor het eerst dit seizoen – drie goals gemaakt en veel kansen kunnen creëren. De 3-1 was zeker niet gestolen. Defensief gaven we amper iets weg, maar toch moesten we vrede nemen met een punt.” Zo staat de teller op vijf stuks na tien matchen. “Dat is hetzelfde aantal als in mijn eerste seizoen destijds. Toen konden we ons redden op de slotspeeldag na een 1-3-zege in en tegen Zwevegem Sport. Hopelijk lukt het nog eens. Eenvoudig wordt het niet, maar ik heb geen schrik om deze uitdaging een van de zwaarste uit mijn trainerscarrière aan te gaan. Het bestuur wil volgend seizoen graag met de nieuwe kantine en nieuwe kleedkamers in tweede aantreden.” Zondag wacht Moorsele. “We legden een goeie basis om op verder te bouwen. Alles is mogelijk, al behoort Moorsele tot de sterkere ploegen van de reeks. Ze scoren heel makkelijk en haalden enkele stevige aanwinsten in huis. Ik ben benieuwd hoe mijn spelers het gaan doen op het Moorseelse kunstgras.”

Marathon

Patrick was de voorbije maanden een vrije trainer na zijn vertrek begin februari bij KSK Vlamertinge. “Bij Vlamertinge was het op een gegeven moment op voor mij. Ik vertrok er zonder ruzie en het was de bedoeling dat het mijn laatste club als trainer zou zijn. Ik leerde andere hobby’s kennen. Zo ben ik nu een fervent loper en neem ik op 3 december deel aan de marathon in Valencia. We volgen ook graag de matchen van onze voetballende zonen: Gilles speelt bij SK Nieuwkerke en Yari bij het Oost-Vlaamse Poesele. Plots contacteerde Nieuwkerke mij om opnieuw coach te worden. Deze club bleef altijd in mijn hart zitten en ik ben blij dat ik terug ben”, aldus de 53-jarige Wevelgemnaar.